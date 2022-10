SZ am Morgen

Bundeskanzler Olaf Scholz (Mitte) mit dem niedersächsischen Ministerpräsidenten Stephan Weil (li.) und dem nordrhein-westfälischen Ministerpräsidenten Hendrik Wüst (re.) bei der Pressekonferenz im Kanzleramt in Berlin.

Von Leopold Zaak

Ministerpräsidentenkonferenz geht ohne Ergebnis zu Ende. Beim Treffen der Regierungschefs der Bundesländer mit Kanzler Scholz gibt es keine Einigung bei den geplanten Entlastungen. Noch immer ist unklar, wer wieviel finanzieren soll. Scholz zeigt sich nach den Gesprächen zufrieden, CDU-Politiker Hendrik Wüst wirft dem Kanzler fehlende Kompromissbereitschaft vor. Zum Artikel (SZ Plus)

EXKLUSIV Das Einkommen der Deutschen wird schrumpfen. Die Konjunkturprognosen der Wirtschaftsforschungsinstitute sehen trübe aus. Aber wie schlimm es für den Einzelnen werden könnte, geht aus den Zahlen gar nicht hervor. Im Jahr 2022 wird das erwirtschaftete Einkommen um 1,3 Prozent sinken, 2023 könnten es sogar 4 Prozent weniger sein. Zum Artikel (SZ Plus)

Elon Musk will Twitter nun doch kaufen. Der absurde Übernahmestreit könnte überraschend enden. Das Gezerre der vergangenen Monate hat jedoch gezeigt: Wenn Musk draufsteht, ist Drama drin. Zum Artikel

Ukraine meldet Rückeroberungen im Süden des Landes. Die Gegenoffensive bereitet den russischen Truppen offenbar große Probleme. Im annektierten Gebiet Cherson gewinnt die Ukraine etliche Städte zurück, auch im Osten scheint sie voranzukommen. Experten halten einen russischen Atomwaffeneinsatz für unwahrscheinlich. Zum Artikel

Prozess gegen Starkoch Schuhbeck beginnt. Es gab Zeiten, da war er allgegenwärtig. Alfons Schuhbecks Name stand auf Eisdielen, Büchern, Mörsern, Gewürzmischungen. Jetzt wirft ihm die Staatsanwaltschaft Steuerhinterziehung in Millionenhöhe vor. Ihm drohen mehrere Jahre Haft. Zum Artikel (SZ Plus)

Bayern gewinnt in der Champions League 5:0 gegen Pilsen. Die Münchner schießen beim Sieg über Viktoria Pilsen den nächsten laschen Sparrings-Partner aus dem Stadion. In der Liga wartet mit Dortmund nun aber ein anderes Kaliber. Zum Artikel

Sonstige Themen

Bester Dinge

Wir sind die Coolsten, wenn wir cruisen. Nicht etwa ein Luxus-Auto, sondern das richtige Autokennzeichen gilt in Ägypten als Statussymbol. Wer in Kairo etwas auf sich hält, verschönert seinen Wagen mit einem deutschen Nummernschild. Zum Artikel