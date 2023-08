Was heute wichtig ist

EXKLUSIV In Deutschland werden weiterhin Milliardenbeträge investiert. Der Wirtschaftsstandort scheint wegen des Fachkräftemangels, hohen Energiepreisen und überbordender Bürokratie in Gefahr. Eine Übersicht des Wirtschaftsministeriums listet dennoch 31 Investitionsvorhaben mit einem Volumen von insgesamt mehr als 56 Milliarden Euro auf. Rechnet man den am Dienstag angekündigten Bau einer Chipfabrik in Dresden und weitere Veränderungen mit ein, kommt man auf Gesamtausgaben von fast 70 Milliarden Euro. Zum Artikel (SZ Plus)

Zahl der Toten durch Feuer auf Hawaii steigt auf 53. Nach den verheerenden Busch- und Waldbränden sind weitere 17 Opfer in der völlig zerstörten Stadt Lahaina gefunden worden. Zunächst war von 36 Toten die Rede. Und es werden noch Menschen vermisst - die Lösch- und Rettungsarbeiten auf den Hawaii-Inseln sind noch nicht beendet. Die Behörden rechnen damit, dass die Zahl der Opfer weiter steigen könnte. Zum Artikel

Russland startet erste Mondmission seit 50 Jahren. Die Trägerrakete vom Typ Sojus-2.1b mit der Raumsonde Luna-25 an Bord hob wie angekündigt vom neuen Weltraumbahnhof Wostotschny in der Amurregion um 9.10 Uhr Ortszeit (1.10 Uhr MESZ) ab. In viereinhalb Tagen soll die Sonde beim Erdtrabanten ankommen - und erkunden, ob dort schon bald eine Raumstation errichtet werden kann. Zum Artikel

Ecowas-Staaten stellen Eingreiftruppe für Einsatz in Niger zusammen. Die Gruppe solle "sofort" aufgestellt werden, heißt es von der westafrikanischen Staatengemeinschaft. Die Ankündigung soll wohl den Druck auf die neuen Militärmachthaber aufrechterhalten. Die Länder betonen jedoch, ein militärisches Eingreifen der Nachbarn nach dem Putsch solle das letzte Mittel bleiben. Zum Artikel

Ukrainische Truppen an vielen Frontabschnitten unter Druck. Unter anderem aus den Gebieten Kupjansk, Lyman und Bachmut berichtet die ukrainische Regierung von heftigen Kämpfen. Eine russische Rakete trifft nach Angaben ukrainischer Behörden ein von den Vereinten Nationen genutztes Hotel in Saporischschja. US-Präsident Biden bemüht sich beim Kongress um mehr Geld für die Ukraine. Zum Liveblog zum Krieg in der Ukraine

