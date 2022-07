Von Philipp Saul

Was heute wichtig ist

EXKLUSIV SPD will klamme Mieter schützen. Wer nicht genug Geld hat, um steigende Nebenkosten zu bezahlen, dem soll nach den Vorstellungen der Sozialdemokraten nicht gekündigt werden dürfen. Falls das Verbot von Kündigungen bei Vermietern zu einer "unzumutbaren Härte" führe, soll diesen zur Überbrückung ein zinsloses Darlehen gewährt werden. Müssen Vermieter einen Kredit auf das Haus zurückzahlen, so sollen die Ansprüche gestundet werden. Zum Artikel

EXKLUSIV Österreich will einen für Bayern wichtigen Gasspeicher anzapfen. "Wir haben beschlossen, dass alle Gasspeicher auf österreichischem Staatsgebiet an unser Netz angeschlossen werden müssen. Dieser Beschluss ist rechtskräftig", sagt die österreichische Klimaschutz- und Energieministerin Leonore Gewessler. Das betreffe auch den Gasspeicher in Haidach bei Salzburg, der bislang nur an das deutsche Gasnetz angeschlossen war und vor allem Bayerns Haushalte und Industrieunternehmen mit Gas versorgte. Das könnte Bayern neue Probleme bringen, das Bundesland ist besonders von Gas abhängig. Zum Interview (SZ Plus)

Im britischen Wahlkampf zeigen sich die Verflechtungen von Politik und Medien. Bis zum 2. September entscheiden die etwa 175 000 Mitglieder der konservativen Tories, wer neuer Regierungschef wird: Außenministerin Truss oder der frühere Finanzminister Sunak. Der Kampf um die Johnson-Nachfolge wird auch in den britischen Zeitungen ausgetragen. Die favorisieren Truss. Zum Artikel (SZ Plus)

Italien steht vor einem Rechtsruck. Alle Umfragen sagen für die Parlamentswahl im Herbst den Sieg einer nationalpopulistischen Front voraus, wie es sie im westlichen Europa seit dem Zweiten Weltkrieg noch nicht gegeben hat. Ex-Premier Berlusconi wäre dabei noch die gemäßigste Kraft - den Ton geben die rechtsextremen Fratelli d'Italia an. Sie stehen in Umfragen bei 23 Prozent. Zum Artikel

Mihambo springt zu Gold. Am letzten Tag der Leichtathletik-Weltmeisterschaften holt die Weitspringerin den ersten Titel für das deutsche Team. Dabei musste die 28-Jährige nach zwei ungültigen Versuchen zunächst bangen, überhaupt unter die besten acht Springerinnen des Finales zu kommen und drei weitere Sprünge absolvieren zu dürfen. Am Ende springt die Olympiasiegerin 7,12 Meter weit. Zum Artikel

Vingegaard gewinnt die Tour de France. Als zweiter dänischer Radprofi fährt der 25-Jährige in Paris in Gelb über die Ziellinie und gewinnt zudem das Bergtrikot des besten Kletterers. Die finale Etappe gewinnt der Belgier Philipsen im Sprint. Zum Artikel

Weitere wichtige Themen:

Krieg in der Ukraine

Auch FDP offen für direkte Panzerlieferungen an Kiew. Die liberale Verteidigungspolitikerin Strack-Zimmermann räumt Probleme beim Ringtausch mit anderen Ländern ein. Russlands Außenminister Lawrow widerspricht seinen früheren Äußerungen und kündigt an, die Regierung in Kiew stürzen zu wollen. Der ukrainische Präsident Selenskij hält die Bewahrung der nationalen Einheit für die wichtigste Aufgabe der Ukrainer. EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen dringt darauf, dass sich auch Länder mit geringer Abhängigkeit von russischen Gaslieferungen an Einsparanstrengungen beteiligen. Zum Artikel

Experten klagen über mangelnde Hilfe für ukrainische Schülerinnen und Schüler. Etwa 150 000 Kinder und Jugendliche aus der Ukraine haben die Schulen bundesweit bisher aufgenommen, im Herbst dürften Zehntausende dazukommen. Wie sie unterrichtet werden, ist vor allem vom Engagement von Schulleitungen und Lehrkräften abhängig. Von der "Taskforce Ukraine", die die Kultusministerkonferenz im März eingesetzt hat, ist seit Längerem nichts mehr zu hören. Zum Artikel

Bester Dinge

Picken verboten. Nicht jeder teilt gerne sein Essen, vor allem nicht mit Möwen. In so manchem deutschen Küstenort geht man ziemlich erfinderisch vor, um die Diebe aus der Luft abzuwehren. Zum Artikel