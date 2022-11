An diesem Dienstag stehen in den USA die Midterm-Wahlen an: Das Repräsentantenhaus und etwa ein Drittel des Senats werden neu bestimmt.

Von Kassian Stroh

Was heute wichtig ist

So könnte sich das Repräsentantenhaus verändern. Bei den Midterm-Wahlen an diesem Dienstag werden die Republikaner aller Voraussicht nach die Mehrheit im US-Repräsentantenhaus zurückerobern. Ihre Macht dort werden sie künftig bei den jährlichen Budgetverhandlungen ausspielen - wenn es zum Beispiel um Gesundheitsausgaben geht oder auch um Hilfen für die Ukraine. Zum Artikel (SZ Plus)

Musk wirbt auf Twitter für die Republikaner. Am Vortag der Halbzeitwahlen in den USA ruft der neue Eigentümer des Kurznachrichtendienstes "unabhängig denkende Wähler" dazu auf, die Partei von Ex-Präsident Trump zu wählen. Zum Artikel

EXKLUSIV Deutschlands wichtigste Tarifrunde könnte eskalieren. In der Metall- und Elektroindustrie könnte es nach SZ-Informationen bereits in zwei Wochen zu 24-Stunden-Streiks kommen. Die IG Metall erwägt sogar eine Urabstimmung und unbegrenzte Streiks in einem oder zweien der Gewerkschaftsbezirke, sollte es in den nächsten Tagen nicht zu einer Einigung kommen. Zum Artikel (SZ Plus)

Bund will Verkauf von Chipfertigung nach China wohl verbieten. Über die Übernahme der Dortmunder Firma Elmos entscheidet die Bundesregierung nach Unternehmensangaben am Mittwoch. Zuletzt gab es viel Kritik an der Beteiligung des Cosco-Konzerns an einem Hamburger Hafenterminal. Zum Artikel

Scholz verspricht Hilfen für vom Klimawandel betroffene Länder. Zum Auftakt der COP27-Konferenz in Ägypten sagt der Bundeskanzler Mittel zu und wirbt für seine Idee eines Klimaclubs. UN-Generalsekretär Guterres ruft die Länder dazu auf, einen Klimasolidaritätspakt zu schließen. Irritiert zeigen sich Beobachter, weil Staatschefs einiger wichtiger Staaten fehlen. Zum Artikel (SZ Plus)

Krieg in der Ukraine und Energiekrise

EXKLUSIV Usmanow hatte wohl auch einen Chagall auf seiner Yacht. Im Fall des russischen Oligarchen durchsuchen Ermittler ein Kunstlager in Hamburg. Sie beschlagnahmen etwa 30 Bilder im Wert von mehreren Millionen Euro, die dorthin ausgelagert worden waren. Die Werke hätte der Milliardär wegen der Sanktionen gegen ihn melden müssen - was er offenbar nicht tat. Zum Artikel (SZ Plus)

Nordkorea leugnet Waffengeschäfte mit Russland. Das Regime von Kim Jong-un weist entsprechende Vorwürfe der USA zurück. Am Freitag hatte ein Zug die Grenze zwischen beiden Staaten überquert - erstmals seit mehr als zwei Jahren. Jede Waffenlieferung wäre ein Verstoß gegen die UN-Sanktionen gegen Nordkorea. Zum Liveblog zum Krieg

EU und Kasachstan schließen Energiepartnerschaft. EU-Kommissionschefin von der Leyen und der kasachische Regierungschef Smajilow unterzeichnen in Scharm el-Scheich eine Vereinbarung. Sie dreht sich um die Versorgung mit bestimmten Rohstoffen sowie nachhaltig erzeugten Wasserstoff und Batterien. Zum Liveblog zur Energiekrise

Weitere wichtige Themen