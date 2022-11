SZ am Morgen

Donald Trump hat für den 15. November eine "große Ankündigung" in Aussicht gestellt. Es wird angenommen, dass es sich dabei um seine neuerliche Kandidatur für das Amt des Präsidenten handelt.

Von Carina Seeburg

Republikaner drängen Trump, seine "große Ankündigung" zu verschieben. Angesichts der enttäuschenden Resultate bei den Midterms fordern selbst Unterstützer des Ex-Präsidenten, er solle mit seiner "großen Ankündigung" warten, die er in Aussicht gestellt hat und von der angenommen wird, dass es sich um die Ankündigung seiner neuerlichen Kandidatur für das Amt des Präsidenten handelt. Der amtierende US-Präsident Biden lobt derweil das Abschneiden seiner Partei und zeigt sich offen für eine Zusammenarbeit mit den Republikanern. Zum Liveblog zu den US-Midterms

Biden sonnt sich im Resultat der Midterms. Der US-Präsident nimmt einen historischen Wahlerfolg für sich in Anspruch: "Die Demokratische Partei hat die Erwartungen von allen übertroffen", sagt Biden. Sie habe besser abgeschnitten als in jeder Zwischenwahl seit den 1960er-Jahren. Zum Artikel

EXKLUSIV Verwaltung in Deutschland hängt bei Digitalisierung weiter hinterher: Bis Jahresende sollten die Deutschen viele Behördengänge online erledigen können. Nicht genug, dass das nicht klappt, nun drohen auch noch viele Millionen Euro Digitalisierungsbudget des Bundes zu verfallen. Zum Artikel (SZ Plus)

EXKLUSIV Greenpeace erhebt Vorwürfe gegen Autokonzerne. Die Hersteller wollten 330 Millionen mehr Autos mit Verbrennungsmotor verkaufen als nach dem Klimaabkommen von Paris vertretbar, heißt es in einer Studie, die die Umweltorganisation in Auftrag gegeben hat. Das sei "unvereinbar mit dem Klimaziel von 1,5 Grad". Die Autokonzerne "verabschieden sich viel zu langsam aus dem Öl-Zeitalter", warnt Greenpeace-Finanzexperte Vargas. Zum Artikel (SZ Plus)

Schutzzonen für 30 Prozent der Landfläche und Meere geplant. Auf der Weltnaturkonferenz in Montréal soll beschlossen werden, jeweils ein knappes Drittel der Landfläche und der Weltmeere unter Schutz zu stellen, um ein weiteres Artensterben aufzuhalten. Zum Artikel (SZ Plus)

Bundesliga: Köln unterliegt Leverkusen. Im Bundesliga-Derby stellt der 1. FC Köln in beinahe jeder Beziehung die bessere Mannschaft - doch die besten fünf Minuten hat der rheinische Rivale. Nach dem 1:2 sagt Trainer Baumgart: "Für uns ist es sehr ärgerlich." Zum Artikel

Kremlchef Putin reist nicht zu G-20-Gipfel. Der russische Präsident Putin wird nach Angaben der indonesischen Regierung nicht am kommende Woche stattfindenden G-20-Gipfel auf Bali teilnehmen. Stattdessen komme Außenminister Lawrow. Nach dem von Russland angekündigten Truppenabzug aus Teilen Chersons mahnt der ukrainische Präsident Selenskij zu Zurückhaltung. Zum Liveblog über den Krieg

Die Front nach angeordnetem Rückzug russischer Truppen aus Cherson. Russland hat den Rückzug seiner Truppen westlich des ukrainischen Flusses Djnepr um die Stadt Cherson angeordnet. Die Stadt und Region sind entscheidend in Russlands Angriffskrieg auf die Ukraine. Eine Reise entlang der Frontlinie. Zum Artikel (SZ Plus)