SZ am AbendNachrichten vom 15. Dezember 2025

Lesezeit: 2 Min.

Seit Sonntag laufen die Ukraine-Gespräch in Berlin, Bundeskanzler Friedrich Merz begrüßte Präsident Wolodomir Selenskij vor dem Kanzleramt. (Foto: Guido Bergmann/dpa)

Von Nadja Lissok

Alles zum Krieg in der Ukraine

Deutschland baut Rüstungskooperation mit Ukraine aus. Ein Zehn-Punkte-Plan sieht vor, dass Deutschland und die Ukraine „regelmäßige hochrangige rüstungspolitische Konsultationen der Verteidigungsministerien“ vereinbaren. In Berlin soll außerdem ein Verbindungsbüro der ukrainischen Rüstungsindustrie eingerichtet werden. Vom engen Austausch sollen auch die deutschen Streitkräfte profitieren. Zum Artikel (SZ Plus)

  • In Kupjansk kann die Ukraine die Invasoren zurückdrängen – die Lage an der Front (SZ Plus)

Ukraine bereit zu Verzicht auf Nato-Beitritt. Im Gegenzug verlangt Selenskij Sicherheitsgarantien der USA und anderer europäischer Partner. Die Beratungen zwischen dem ukrainischen Präsidenten und dem US-Sondergesandten Witkoff sind beendet. Am Abend sind Gespräche mit mehreren europäischen Staats- und Regierungschefs sowie den Spitzen von EU und Nato geplant. Zum Liveblog

Meyer Werft bekommt Milliardenauftrag von MSC. Bis zu zehn Milliarden Euro könnte der Auftrag des Schweizer Kreuzfahrtkonzerns am Ende umfassen und die Auslastung der Werft für die nächsten zehn Jahre sichern. Noch im vergangenen Jahr stand das Schiffbauunternehmen im emsländischen Papenburg vor der Pleite. Bund und Land stiegen mit je 40 Prozent bei Meyer ein. Zum Artikel (SZ Plus)

Hollywood-Regisseur Rob Reiner offenbar ermordet. Der Regisseur Rob Reiner wurde durch Werke wie „Stand by Me“ und „Harry und Sally“ berühmt. Nun wurden seine Frau und er tot in ihrem Haus in Los Angeles aufgefunden. Todesursache sollen Medienberichten zufolge Stichwunden durch eine Messerattacke sein. Zum Artikel (SZ Plus)

Australien will Waffengesetze nach Anschlag verschärfen. Im ganzen Land gibt es am Tag nach dem Terroranschlag auf ein jüdisches Fest am Bondi Beach Gedenkfeiern und Mahnwachen. Über die Täter ist bekannt, dass sie Vater und Sohn sind und womöglich Verbindungen zum IS haben. Zum Artikel (SZ Plus)

Spahn rechtfertigt sich in Masken-Affäre. Der frühere Gesundheitsminister und Unionsfraktionschef sagt im Bundestag als Sachverständiger aus. Er erinnert an den „beispiellosen Ausnahmezustand“ zu Beginn der Pandemie und verteidigt die Bestellung von Milliarden Masken damals. Zum Artikel (SZ Plus)

