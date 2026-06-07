Der Krieg kommt Russland bedrohlich nahe. Während in Sankt Petersburg das Internationale Wirtschaftsforum stattfindet, greift die Ukraine die Millionenstadt erneut an. Der Gouverneur ruft die Menschen auf, während der Attacken in ihren Häusern zu bleiben. Derweil reist der ukrainische Präsident Selenskij zu Gesprächen nach London. Zum Artikel

Krieg in der Ukraine: Russische Drohne trifft Atommülllager nahe Tschernobyl

Merz warnt vor „Big Bang“ bei Landtagswahlen, wenn Reformen nicht klappen. Bei der CDU in Mecklenburg-Vorpommern hält der Bundeskanzler eine eindringliche Rede. Merz warnt vor der in Umfragen starken AfD und sagt, er glaube, die Koalition im Bund könne Schwierigkeiten „in kürzester Zeit“ überwinden. Zum Artikel

Deutschland besiegt WM-Gastgeber USA. Im letzten Spiel vor der Weltmeisterschaft gewinnt die Nationalelf 2:1. Das DFB-Team geht durch ein Tor von Stürmer Havertz früh in Führung, tritt aber streckenweise eher träge auf. Nach einem US-Traumtor zum Ausgleich erzielt ausgerechnet Sané den Siegtreffer, dem als Ersatz für den verletzten Karl sonst wenig gelingt. Zum Artikel

Israel: Ein Toter und fünf Verletzte bei mutmaßlichem Terroranschlag. An drei Orten nordöstlich von Tel Aviv soll aus einem fahrenden Auto geschossen worden sein. Bei dem mutmaßlichen Täter handelt es sich laut Polizei um einen arabischen ⁠Israeli. Er sei erschossen worden. Zum Nahost-Liveblog

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