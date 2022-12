Von Leopold Zaak

Was heute wichtig ist

"Panzer und Flugzeuge sind die einzige Lösung" Der Sicherheitsexperte Carlo Masala sieht den Westen in der Verantwortung, die Ukraine im Krieg weiter zu unterstützen. Russland ziele darauf ab, dass Europa und die USA das Interesse daran verlören, sagt er im SZ-Interview. Weitere Hilfen könnten die Ukraine in die Position bringen, das Territorium zurückzuerobern - auch die Halbinsel Krim. Zum Interview (SZ Plus)

Gaspreis fällt erstmals auf Vorkriegsniveau. Der Preis am Handelsplatz TTF sinkt auf 83 Euro - so niedrig wie seit dem 24. Februar nicht mehr, als Russland die Ukraine angriff. Das milde Wetter in Europa sorgte für einen niedrigen Verbrauch, in Deutschland füllen sich die Gasspeicher sogar wieder. Ein erneuter Kälteeinbruch könnte die Situation allerdings wieder drehen. Zum Artikel

EXKLUSIV EZB-Bankenaufsicht warnt vor neuer Finanzkrise. Der Chef der EZB-Bankenaufsicht, Andrea Enria, warnt Politiker und Bankenchefs davor, die aktuellen Gefahren an den Finanzmärkten zu unterschätzen. "Ich beobachte eine gewisse Geschichtsvergessenheit hinsichtlich der letzten großen Finanzkrise", sagt er. Zudem weist er Kritik an seiner Behörde zurück, sie würde Banken sagen, was sie zu tun hätten. Zum Interview (SZ Plus)

China hebt Quarantäne für Einreisende auf. Zuletzt wurden die Menschen für mindestens fünf Tage in einem Hotelzimmer isoliert und streng überwacht. Vom 8. Januar an müssen Reisende nach Angaben der Kommission nur noch einen negativen Corona-Test vor dem Abflug nach China vorlegen. Weitere Tests nach der Ankunft sollen entfallen. Zum Artikel

Weitere wichtige Themen