SZ am Wochenende

Was wichtig ist und wird.

Von Jana Anzlinger

Krieg in der Ukraine

Hafenstadt Mariupol blockiert, Feuerpause für humanitären Korridor. Das russische Militär hat die Feuerpause angeordnet, damit Zivilisten die eingekesselten Städte Mariupol und Wolnowacha verlassen können. Russland sperrt Zugänge zu Facebook und Twitter, der Zugriff auf Youtube ist erschwert. Der ukrainische Präsident Selenskij ist enttäuscht über das Nein der Nato zu einer Flugverbotszone. Alle Entwicklungen im Liveblog

Ostdeutsche Bundesländer bereiten sich auf viele Geflüchtete vor. Die Solidarität mit Ukrainern ist in Deutschland überwältigend. Sogar Politiker, die zuletzt Mauern an den EU-Außengrenzen hochziehen wollten, möchten nun Vorbild bei der Hilfe für Geflüchtete sein. Zum Artikel (SZ Plus)

Wie die Rüstungsindustrie vom Krieg in der Ukraine profitiert. Die Militärbranche hatte lange ein miserables Image. Doch seit Kanzler Scholz verkündete, 100 Milliarden Euro zusätzlich in die Bundeswehr zu stecken, kaufen Menschen plötzlich Aktien von Rüstungskonzernen. Zum Artikel (SZ Plus)

Was heute wichtig ist

Bundesweiter Inzidenzwert steigt auf 1220. Das RKI meldet damit zum dritten Mal in Folge einen leichten Anstieg der bundesweiten Sieben-Tage-Inzidenz. Die Gesundheitsämter melden binnen eines Tages 192 210 Neuinfektionen. Bundesgesundheitsminister Lauterbach warnt vor einer Corona-Welle im Sommer. Meldungen zum Coronavirus

Malik Harris siegt beim ESC-Vorentscheid und singt für Deutschland. Der 24-Jährige aus Landsberg am Lech setzt sich gegen harte Konkurrenz beim Vorentscheid für den Eurovision Song Contest durch. Für das Finale in Turin nimmt sich der Sänger viel vor. Die ukrainische Sängerin und ESC-Gewinnerin von 2016 Jamala verbindet ihren Auftritt mit einem bewegenden Plädoyer für Frieden in ihrem Land. Zum Artikel

Weitere wichtige Themen: