SZ am Morgen

Was wichtig ist und wird.

Von Julia Hippert

Was heute wichtig ist

EXKLUSIV Wirtschaftsweise Malmendier sorgt sich um den Standort Deutschland. Die Ökonomin lehrt in Amerika. Im Interview mit der Süddeutschen Zeitung zeigt sie sich erstaunt von der Debatte über die deutsche Konjunkturmisere. Die deutsche Wirtschaftsweise spricht sich für den Ausbau erneuerbarer Energien aus, Subventionen für energieintensive Industrien hingegen bereiten ihr Bauchschmerzen. Zum Interview (SZ Plus)

Buschmann verteidigt Cannabis-Pläne gegen Kritik des Richterbundes. Die Richter warnen vor mehr Belastung für die Justiz, wenn die Droge legal konsumiert werden darf. Der Justizminister hingegen hofft auf eine Entlastung der Gerichte. Die Bundesregierung will an diesem Mittwoch den ersten Schritt zur Legalisierung von Cannabis machen und im Kabinett über einen Gesetzentwurf von Gesundheitsminister Lauterbach beraten. Zum Artikel

EXKLUSIV Rammstein-Petition: Lindemann nimmt Antrag gegen Campact zurück. Rammstein-Sänger Lindemann geht nicht mehr juristisch gegen die Organisation Campact vor. Nach Informationen von Süddeutscher Zeitung und NDR hat er einen Unterlassungsantrag zurückgezogen, mit dem er die Verbreitung bestimmter, in einer Online-Petition enthaltenen Äußerungen gerichtlich untersagen lassen wollte. Das Landgericht Berlin verwies zuvor auf "zulässige Meinungsäußerung". Zum Artikel (SZ Plus)

Nordkorea äußert sich erstmals zu US-Soldat Travis King. Der 23-Jährige sei wegen "unmenschlicher Behandlung und Rassendiskriminierung" durch die US-Armee geflohen, teilt Pjöngjang mit. Eigentlich sollte Travis King im Juli von seinem Einsatz in Südkorea zurück in die USA geschickt werden, weil er mit dem Gesetz in Konflikt gekommen war. Stattdessen überquerte er illegal die Grenze nach Nordkorea. Das US-Verteidigungsministerium teilt mit, Priorität sei weiterhin die sichere Rückkehr des Soldaten. Zum Artikel

Saudi-Arabien ist die neue Großmacht im Fußball. Acht der zehn bestverdienenden Fußballprofis kicken schon in dem Wüstenstaat, nun folgt Brasiliens Superstar Neymar. Kronprinz Mohammed bin Salman möchte sein Land im internationalen Fußball etablieren. Sein Ziel: das Land weniger abhängig vom Öl zu machen. Zum Artikel (SZ Plus)

Die Saudis kaufen die europäischen Fußballligen leer (SZ Plus)

Meinung: Neymars Wechsel zu Al-Hilal: Obszönes Beispiel von Selbstdemontage (SZ Plus)

Weitere wichtige Themen:

Fußball: Nationalspieler Gosens wechselt zu Union Berlin

Fernsehen: Schauspielerin Ursula Cantieni ist tot

Alles Wichtige zum Krieg in der Ukraine

Ranghoher Nato-Mitarbeiter bringt Gebietsverzicht der Ukraine ins Spiel. Der Stabschef des Generalsekretärs Stoltenberg schlägt vor, Territorien an Russland abzutreten und dafür die Ukraine in die Nato aufzunehmen. Kiew reagiert empört. Der ukrainische Präsident besucht erneut Soldaten an der Front. Zum Liveblog

Entscheidung über Taurus-Raketen rückt näher. Bundesfinanzminister Lindner erwartet "sehr bald" eine Antwort auf die Frage, ob die Ukraine die geforderten Marschflugkörper bekommt. CDU-Ministerpräsident Kretschmer und die Linke kritisieren das Vorhaben. Der stellvertretende ukrainische Außenminister Melnyk drängt auf eine rasche Zusage. Zum Artikel