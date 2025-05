Kritik an Netanjahus Offensive wächst. Hunderte Menschen protestieren in Tel Aviv erneut gegen das Vorgehen der israelischen Regierung. Ministerpräsident Netanjahu werfen sie vor, das Schicksal der Geiseln aufs Spiel zu setzen. Der UN-Generalsekretär warnt vor einer Hungersnot im Gazastreifen. Zum Artikel

Innenminister Dobrindt will Familiennachzug stark einschränken Bisher dürfen im Monat 1000 Menschen regulär nach Deutschland einreisen, deren enge Angehörige in Deutschland einen Schutzstatus haben. Diese Regelung soll nun für zwei Jahre ausgesetzt werden und nur noch in Ausnahmefällen gelten. Zum Liveblog zur Bundesregierung

Fußball: VfB Stuttgart ist DFB-Pokalsieger Nach der schnellsten 3:0-Führung in einem deutschen Pokalfinale gewinnt der VfB verdient gegen Arminia Bielefeld. Der Drittligist wehrt sich bis zum Ende, doch die Stuttgarter holt den vierten Pokalsieg der Vereinsgeschichte mit einem 4:2. Zum Artikel (SZ Plus)

Berliner Filmemacherin Mascha Schilinski in Cannes ausgezeichnet. Für ihren Film „In die Sonne schauen“ gewinnt sie den Preis der Jury. Die Goldene Palme geht an den iranischen Regisseur Jafar Panahi für seinen Film „Un Simple Accident“. Der Iraner hat mit früheren Filmen bereits die Hauptpreise des Filmfests Venedig und der Berlinale gewonnen. In dem Siegerfilm setzt er sich mit Erlebnissen im Gefängnis und der Gewalt des iranischen Regimes auseinander. Zum Artikel (SZ Plus)

Weitere wichtige Themen