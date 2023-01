Pell, der am Dienstag in Rom verstarb, war der ranghöchste Geistliche in der Geschichte der katholischen Kirche, der wegen Kindesmissbrauchs verurteilt wurde.

Von Philipp Saul

Was heute wichtig ist

Kardinal Pell ist tot. Der Australier war unter Papst Franziskus jahrelang die Nummer drei im Vatikan und der ranghöchste Geistliche in der Geschichte der katholischen Kirche, der wegen Kindesmissbrauchs verurteilt wurde. Im Jahr 2020 wurde Pell jedoch im Berufungsverfahren nach etwa 13 Monaten Haft freigesprochen und aus dem Gefängnis entlassen. Nun ist er im Alter von 81 Jahren nach Komplikationen infolge einer lange geplanten Hüftoperation gestorben. Zum Artikel

Lützerath steht vor der Räumung. An diesem Mittwochmorgen beginnt mit großer Wahrscheinlichkeit die Räumung des nordrhein-westfälischen Dorfes Lützerath. Dort verbarrikadieren sich Klimaaktivisten, um weiteren Kohleabbau zu verhindern. Kurz vor dem Einsatz richten viele Menschen Vorwürfe an Politik und Polizei. Zum Artikel

Haftbefehl gegen Sicherheitschef von Brasília erlassen. Nach der Erstürmung von Regierungsgebäuden in Brasilien ordnet der Oberste Gerichtshof die Verhaftung von Anderson Torres und dem Chef von Brasiliens Militärpolizei, Fabio Augusto Vieira, an. Beide hätten es vor den Krawallen versäumt, entsprechende Sicherheitsvorkehrungen zu treffen. Ex-Präsident Bolsonaro kündigt an, aus den USA nach Brasilien zurückzukehren. Zum Artikel

Franzosen sollen bis 64 arbeiten. Die Regierung von Präsident Macron stellt die Pläne für ihre Rentenreform vor. Das Vorhaben ist umstritten - aber es gibt auch ein paar Zugeständnisse. In seinem Wahlprogramm hatte Macron noch dafür plädiert, das Rentenalter auf 65 Jahre anzuheben. Die Mindestrente steigt von 980 auf 1200 Euro. Zum Artikel

Schützenverbände nach Faesers Waffen-Vorstoß in Aufregung. Die Innenministerin will Privatleuten den Besitz halbautomatischer Waffen verbieten. Für Armbrüste und Schreckschusspistolen soll ein Waffenschein nötig sein. Der Chef des Großkaliberverbands Bund Deutscher Sportschützen berichtet von einer "apokalyptischen Stimmung" in den eigenen Reihen. Ermittler dagegen fordern noch mehr Tempo beim Entwaffnen der Deutschen. Zum Artikel (SZ Plus)

Golden Globes für Butler, Blanchett und Spielberg. Zum ersten Mal seit Pandemiebeginn werden die renommierten Preise wieder im Hotel The Beverly Hilton in Los Angeles verliehen. Butler gewinnt den Preis in der Kategorie "Bester Hauptdarsteller - Drama" für seine Darstellung der Rock'n'Roll-Legende Elvis Presley im Film "Elvis". Bei den Frauen wird Blanchett für ihre Rolle im Musikdrama "Tár" ausgezeichnet. Hollywood-Urgestein Spielberg gewinnt als Regisseur von "Die Fabelmans" den Preis in der Kategorie "Bester Film - Drama". Zum Artikel

Weitere wichtige Themen:

Krieg in der Ukraine

Baerbock bringt Charkiw zurück auf die diplomatische Landkarte. Die Millionenstadt im Nordosten der Ukraine liegt nur 25 Kilometer von der russischen Grenze entfernt. Während des Besuchs der deutschen Außenministerin gibt es zweimal Luftalarm. Baerbock hält weitere Waffenlieferungen für unabdingbar. Ihr ukrainischer Amtskollege Kuleba gibt sich überzeugt, dass Berlin sich auf Dauer nicht widersetzen könne, Leopard-Panzer zu liefern. Zum Artikel (SZ Plus)