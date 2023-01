SZ am Morgen

Blick auf das Tagebaugebiet bei Lützerath. Der Energiekonzern RWE will die unter Lützerath liegende Kohle abbaggern - dafür soll der Weiler abgerissen werden.

Von Philipp Saul

Was heute wichtig ist

RWE: Vom Frühjahr an könnte Kohle in Lützerath abgebaggert werden. Der Energiekonzern geht davon aus, dass der Abriss des Braunkohleorts schon bald abgeschlossen sein wird. Man erwarte, dass der Rückbau noch acht bis zehn Tage dauere. "Im März oder April könnte der Tagebau dann das frühere Dorf erreichen und abbaggern." Noch immer befinden sich zwei Klimaaktivisten in einem Tunnel unter Lützerath. Zum Liveblog

"Anne Will": Klimaaktivisten wollen nichts mehr von Kompromissen wissen. Als die Runde bei Anne Will zu Lützerath auf die Frage kommt, ob ein Kompromiss nicht auch ein Erfolg sein kann, zeigt sich die tiefe Kluft zwischen Politik und Klimaschutzbewegung. "Wir können nicht akzeptieren", sagt Aktivistin Thunberg, "dass RWE, ein fossiler Energiekonzern, Deals mit der Regierung macht". Der nordrhein-westfälische Innenminister Reul verteidigt die Polizei gegen Vorwürfe, sie sei unangemessen gewalttätig vorgegangen. Zum Artikel (SZ Plus)

Bauern kritisieren Özdemirs Pläne zur Schweinehaltung. Der Agrarminister plant ein verpflichtendes staatliches Siegel, um artgerechte Haltung zu fördern. Es soll Landwirte unterstützen, die ihren Tieren mehr Platz geben als vorgeschrieben. Bei konventionellen Schweinehaltern ist der Ärger über die geplante Kennzeichnungspflicht groß. Das Fleischlabel führe zu mehr Bürokratie und einer Ungleichbehandlung der heimischen Betriebe gegenüber ausländischen. Zum Artikel

Holetschek: "In einer Katastrophenlage das Beste versucht". Die letzten Corona-Maßnahmen laufen aus - fast drei Jahre nachdem das Virus nach Bayern kam. Bayerns Gesundheitsminister Holetschek bewertet das Handeln der Staatsregierung in der Pandemie als angemessen, räumt aber Fehler ein. Es gehe darum, die Gesellschaft "wieder zusammenzuführen, wo sie auseinandergedriftet ist". Zum Interview

Deutsche Handballer erreichen die WM-Hauptrunde. In einem tor- und temporeichen Spiel gewinnt die Mannschaft mit 34:33 gegen Serbien - der Mann des Abends steht aber im Tor. Den Sieg rettet Ersatztorwart Joel Birlehm, der den auf den Ausgleich drängenden Serben in den letzten zehn Minuten kaum einen Torerfolg gestattet. Zum Artikel

Auto fährt gegen Brandenburger Tor. Von der zentralen Prachtstraße Unter den Linden aus kommend rollt der Wagen mit bislang unbekannter Geschwindigkeit gegen das Wahrzeichen und bleibt zwischen zwei Säulen stehen. Im Inneren des demolierten Autos finden Feuerwehrleute einen toten Mann. Das Fahrzeugs hinterlässt schwarze Spuren und kleinere Absplitterungen. Zum Artikel

