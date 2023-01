Von Julia Hippert

Alles zum Krieg in der Ukraine

Deutschland liefert "Leopard"-Panzer an die Ukraine. Kanzler Scholz ist nun doch bereit, Kampfpanzer abzugeben. Die Bundesregierung will zudem anderen Ländern gestatten, Kiew in Deutschland hergestellte Panzer zu schicken. Nach SZ-Informationen könnte die Entscheidung bereits an diesem Mittwoch bekanntgegeben werden. Im Gespräch ist, dass Deutschland eine Kompanie aus 14 Leopard-2-Panzern vom Typ A6 liefert. Zum Artikel (SZ Plus)

Selenskij reagiert zurückhaltend auf "Leopard"-Berichte. Die Diskussionen um die Lieferung von Panzern müssten jetzt in Entscheidungen münden, forderte Selenskij. Wichtiger als "Bemühungen, Worte, Versprechen" sei, die Realität zu sehen. "Es geht nicht um fünf oder zehn oder fünfzehn Panzer. Der Bedarf ist größer." Zum Artikel

Was heute wichtig ist

Wie das Gift auf den Apfel kommt. Vertrauliche Betriebshefte von 681 Apfelbauern aus dem Vischgau in Südtirol geben Einblick, welche Chemikalien die Apfelbauern wann, wie oft und warum auf ihren Apfelplantagen ausgebracht haben. Die Aufzeichnungen belegen, dass es in der Anbausaison 2017 zwischen März und September keinen Tag gab, an dem im Vinschgau nicht gespritzt wurde. Unter den verwendeten Pestiziden sind auch solche Substanzen, die von der EU als "wahrscheinlich krebserregend" eingestuft werden. Zum Artikel (SZ Plus)

Warum das Pestizid-Verbot auf Eis liegt. Die EU wollte den Einsatz von Pflanzenschutzmitteln in Europa drastisch einschränken. Doch dann kam der Krieg in der Ukraine und die Frage der Ernährungssicherheit gewann wieder mehr Gewicht in der EU. Aber auch alte Kulturkämpfe rund um Biene und Bauer lähmen die europäische Reformpolitik. Zum Artikel (SZ Plus)

Verkehrsverbünde planen 49-Euro-Ticket weiter vom 1. Mai an. Die Branche will schon im April mit dem Verkauf des neuen bundesweiten Nahverkehrsangebots starten. Das könnte eng werden, zuvor müssen alle 16 Landesparlamente der neuen Tarifstruktur zustimmen, damit sie bundesweit gilt. Weil das zu lange dauere, schlägt der Verband Deutscher Verkehrsunternehmen vor, dass zunächst der Bund die Tarifgenehmigung übernimmt und vereinheitlicht.

EXKLUSIV IG Metall bei möglicher Doppelspitze uneins. Die größte nicht staatlich gelenkte Gewerkschaft der Welt sucht einen Nachfolger für ihren Ersten Vorsitzenden Jörg Hofmann. Wie zu hören ist, haben sich die beiden aussichtsreichen Kandidaten Christiane Benner und Roman Zitzelsberger dem Vorstand als mögliche Doppelspitze vorgestellt. Aber wie das laufen soll und ob die dafür wohl nötige Satzungsänderung zustande kommt, ist unklar. Zum Artikel (SZ Plus)

Geheimdokumente in Wohnung von Pence entdeckt. Etwa ein Dutzend Geheimakten sollen sichergestellt und an das FBI übermittelt worden sein. Der Republikaner und frühere Vizepräsident hatte zuvor bestritten, solche Unterlagen aufzubewahren. Zum Artikel

Kimmichs Knaller erlöst die Bayern. Der 1. FC Köln führt fast das ganze Spiel lang 1:0 in München, dem Team von Nagelsmann fällt wenig ein - doch in der Schlussminute zieht Kimmich ab und trifft zum späten Ausgleich. Zum Artikel (SZ Plus)

Deutsche Handballer treffen auf Frankreich. Im Viertelfinale wartet mit dem Olympiasieger und Rekordweltmeister die bisher mit Abstand schwerste Prüfung dieser WM. Doch auch gegen die wohl weltbeste Mannschaft ist das DHB-Team an diesem Mittwoch um 20.30 Uhr nicht völlig aussichtslos, das hat sie im Turnierverlauf bewiesen. Zum Artikel

Weitere wichtige Themen