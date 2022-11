"Fortschritt und Aufbruch"? Die Kritik an Verteidigungsministerin Christine Lambrecht (SPD) wird lauter, hier bei einem Besuch der Panzerlehrbrigade 9 in Munster.

Von Laurenz Gehrke

Was heute wichtig ist

Zweifel an Verteidigungsministerin Lambrecht wachsen. 100 Milliarden Euro hat Christine Lambrecht zusätzlich erhalten, um die Bundeswehr schnell zu modernisieren. Doch vielen geht es nicht schnell genug. Die Ministerin sei "planlos" und "völlig überfordert", klagt die Opposition. Doch auch in den Reihen der Ampelkoalition wird die Kritik nicht immer verborgen. Zum Artikel (SZ Plus)

Einigung im Streit zwischen Serbien und Kosovo um illegale Autokennzeichen. EU-Chefdiplomat Borrell erklärt, dass im Konflikt über Autokennzeichen eine Lösung gefunden werden konnte. Damit werde eine Eskalation zwischen den beiden Staaten vermieden. Brüssel war als Vermittler aufgetreten, da beide Staaten in die EU streben. Zum Artikel

Habeck spricht sich gegen Fracking in Deutschland aus. Der Minister für Wirtschaft und Klimaschutz sieht in der umstrittenen Gas-Fördertechnik "keine vernünftige Antwort" auf die Energieprobleme der deutschen Wirtschaft - und widerspricht damit Finanzminister Christian Lindner auf dem SZ-Wirtschaftsgipfel. Zum Artikel

Bürgergeld passiert Vermittlungsausschuss. Regierung und Opposition haben sich bei der umstrittenen Sozialreform auf einen Kompromiss geeinigt. Dem hat jetzt auch das Vermittlungsgremium von Bundestag und Länderkammer zugestimmt. Die Union hatte den Vorstoß der Ampel zuvor im Bundesrat blockiert. Zum Artikel

China droht die heftigste Coronavirus-Welle seit Beginn der Pandemie. China hält unverändert an seiner Null-Covid-Strategie fest. Kurze Zeit hatte es so ausgesehen, als wollte Peking die Regeln lockern, auch weil die Kritik in der Bevölkerung immer lauter geworden ist. Die neuen Ausbrüche aber dürften das jetzt verhindern. Zum Artikel (SZ Plus)

Ukraine: Aufwärmen für den Sieg. Der Winter ist da, und ukrainische Behörden richten Zufluchtsorte für Bewohner ohne Strom und Heizung ein. Für viele Ukrainer könnten diese Orte schon in diesen Tagen überlebenswichtig werden. Am Mittwoch hat die russische Armee erneut einen heftigen Raketenangriff auf das gesamte Land gestartet. Zum Artikel

Weitere wichtige Themen

Alles zur Fußball-WM

Belgien holt drei Punkte gegen Kanada. Trotz mehrerer guter Chancen inklusive einem Elfmeter für Alphonso Davies verpasst das kanadische Team seinen historischen ersten WM-Treffer. Das belgische Team gewinnt mit Mühe 1:0. Zum Artikel