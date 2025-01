USA sagen Ukraine 500 Millionen Dollar Militärhilfe zu. Das Hilfspaket umfasst laut Verteidigungsminister Austin Flugabwehrmunition, Munition und technische Unterstützung für die F-16-Kampfflugzeuge im Dienste der Ukraine. Bundesverteidigungsminister Pistorius kündigt weitere Lenkflugkörper für Luftverteidigungssysteme des Typs Iris-T an. Beim Treffen der Kontaktgruppe in Ramstein herrscht Unsicherheit, wie es nach der Regierungsübernahme Trumps weitergehen wird. Zum Artikel

Feuerwehr hofft bei Waldbränden in Kalifornien auf längere Windpause. „Wenn es so bleibt, können wir heute tatsächlich eine Wende bei diesen Bränden herbeiführen und Fortschritte erzielen“, sagt der Einsatzleiter. Die Behörden rechnen damit, dass die kritischen Bedingungen noch bis Freitag anhalten werden. Einem Bericht zufolge sind bereits etwa 2000 Gebäude zerstört. Am Sunset Boulevard verkohlen massenhaft Autos. Zum Artikel

EXKLUSIV VW-Sparpläne lösen Unruhe aus. Zwar ist in einem Dokument im Intranet nicht die Rede davon, dass Beschäftigte bis zu 20 Prozent weniger Gehalt verdienen könnten, wie die Mitarbeiter fürchten. Ändern wird sich trotzdem einiges. So will der VW-Vorstand etwa feststellen, ob seine Beschäftigten in höheren Gehaltsstufen eingruppiert sind als Mitarbeiter anderer Unternehmen mit vergleichbaren Tätigkeiten. In diesem Fall sollen sie nicht die vollen tariflichen Lohnerhöhungen erhalten, sondern einen ungefähren Ausgleich der Inflation. Zum Artikel (SZ Plus)

Libanons Parlament wählt General Aoun zum Präsidenten. Nach 25 Monaten Vakanz bekommt das Land wieder ein Staatsoberhaupt. Die Wahl des Armeechefs im zweiten Durchgang hat einen Beigeschmack: Aoun hat seine Kandidatur nie öffentlich erklärt, er hat nie gesagt, was er vorhat. Er steht zwar keiner Partei nahe, war aber der Wunschkandidat manch anderer Länder. Zum Artikel (SZ Plus)

Bundesligaspiel zwischen Bochum und Union Berlin wird nach Eklat 2:0 gewertet. Der VfL Bochum bekommt nach dem 1:1 im Dezember nachträglich drei Punkte zugesprochen. Der Abstiegskandidat hatte Protest eingelegt, weil Torwart Drewes kurz vor dem Abpfiff mit einem Feuerzeug am Kopf getroffen worden war. Zum Artikel

Lindner wird mit Schaum beworfen und schmiert zurück. Eine Lokalpolitikerin der Linken wirft dem FDP-Bundesvorsitzenden bei einem Wahlkampfauftritt eine Substanz ins Gesicht. Der wehrt sich und sagt anschließend: „Es war leider nicht Sahne, sondern nur Seife.“ Eine lokale FDP-Sprecherin und Augenzeugin sagt, es habe sich um eine Pseudo-Torte aus Rasierschaum gehandelt. Zum Artikel

CDU will „Agenda 2030“ beschließen. Für den Fall eines Wahlsieges kündigt die Partei Steuererleichterungen für Bürger und Firmen an. Sie will zum Beispiel die Einkommensteuerbelastung reduzieren. Der Anstieg des Steuertarifs soll deshalb flacher verlaufen und der Spitzensteuersatz erst bei 80 000 Euro greifen. Der Solidaritätszuschlag soll vollständig abgeschafft und die Körperschaftsteuer auf zehn Prozent reduziert werden. Zum Artikel

Die AfD beobachtet, wie die FPÖ über Brandmauern kraxelt. Die Verbindungen zwischen den beiden rechten Parteien aus Deutschland und Österreich sind tiefgehend, sie nennen sich Schwesterparteien. Vor der Bundestagswahl frohlockt die AfD, dass sich die Konservativen im Nachbarland eine Zusammenarbeit mit der FPÖ nun doch vorstellen können. Zum Artikel