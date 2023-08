SZ am Morgen

Ukraine bekennt sich zu Angriffen auf zwei Autobrücken zur Krim. Die Straßen von Tschonhar und Henitschensk sind wichtige Versorgungsrouten für die russische Armee, am Sonntag sind sie von Raketen getroffen worden. Experten sehen die russische Logistik dadurch schwer geschädigt. Das ukrainische Militär bestätigt, die beiden Brücken beschossen zu haben. Zum Liveblog zum Krieg in der Ukraine

Nigers Junta schließt Luftraum wegen drohender Intervention durch Ecowas. Eine Frist von einer Woche hatte die westafrikanische Staatengemeinschaft Ecowas angesetzt - dann müsse Nigers Präsident wieder im Amt sein. Diese Deadline ist vorbei. Kurz zuvor hatten die Putschisten den Luftraum des Landes gesperrt. Sie rechnen mit einem baldigen Einmarsch. Es seien bereits Truppen in zwei zentralafrikanischen Ländern stationiert worden. Zum Artikel

Linken-Fraktionschefin Mohamed Ali gibt Amt ab. Die Fraktionschefin der Linken im Bundestag, Amira Mohamed Ali, zieht sich wegen des Umgangs ihrer Partei mit Sahra Wagenknecht von ihrem Amt zurück. Es falle ihr "zunehmend schwer, den Kurs der Parteiführung in der Öffentlichkeit zu vertreten", sagt sie. Mohamed Ali kritisierte auch, dass es von der Linken kein "grundsätzliches Nein zum falschen Kurs der Ampelregierung" gebe. Zum Artikel

Ex-Vizepräsident Pence lieferte Beweise für Anklage gegen Trump. Mike Pence diente Donald Trump lange loyal. Die Anklage gegen den ehemaligen US-Präsidenten ist aber nur möglich, weil Pence dem Sonderermittler Einblicke in seine persönlichen Notizen gab. Trump soll gewusst haben, dass seine Pläne, das Wahlergebnis zu ändern, widerrechtlich waren. Vor Gericht will Pence aber offenbar nicht gegen Trump aussagen. Zum Artikel (SZ Plus)

US-Behörde lässt erste Pille gegen Wochenbettdepression zu. Zehn bis 15 Prozent der Frauen entwickeln im ersten Jahr nach einer Geburt eine Postpartale Depression. Das Medikament selbst ist nicht neu, bislag wurde es aber aufwändig per Infusion verabreicht. Die Pille soll mehr betroffenen Frauen eine schnellere Behandlung ermöglichen. Zum Artikel

