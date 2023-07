Von Philipp Saul

Was heute wichtig ist

EXKLUSIV Schwere Vorwürfe gegen weiteres Rammstein-Bandmitglied. Die Anschuldigungen rund um die Band weiten sich aus: Zwei Frauen erheben Vorwürfe gegen den Keyboarder Christian "Flake" Lorenz. Zudem könnte das Casting-System, mit dem junge Frauen vor allem für Sänger Till Lindemann gesucht und ihm zugeführt worden sein sollen, größer sein als bisher angenommen. Zum Artikel (SZ Plus)

Offenbar Explosionen auf Krim-Brücke. Der von Russland eingesetzte Gouverneur berichtet von einer "Notfall-Situation" nach einem "Vorfall" an einem Stützpfeiler. Der Verkehr wird gestoppt. US-Präsident Biden stimmt der Ausbildung von Ukrainern an "F-16"-Kampfjets durch europäische Staaten zu. Zum Liveblog zum Krieg in der Ukraine

EU setzt bei Migration auf Tunesien. Kommissionschefin von der Leyen und der tunesische Präsident Saied unterzeichnen ein Abkommen, um die Zuwanderung aus Afrika nach Europa zu reduzieren. Das unter einer Wirtschaftskrise leidende Tunesien soll einen Kredit in Höhe von 900 Millionen Euro und 105 Millionen Euro für ein Reformpaket erhalten. Doch die Regierung in Tunis steht in der Kritik, weil Behörden Hunderte Flüchtlinge ohne Wasser und Nahrung an den Landesgrenzen ausgesetzt haben. Zum Artikel

MEINUNG Der moralische Preis für das Abkommen mit Tunesien ist zu hoch (SZ Plus)

Die Zukunft des Bafög ist unklar. Viele Studierende klagen über zu niedrige Fördersätze und zu strenge Regeln. Die Ampelkoalition hat versprochen, die staatliche Studienfinanzierung zu reformieren, doch nun soll ausgerechnet dort gespart werden. Zum Artikel (SZ Plus)

Alcaraz gewinnt Wimbledon. Im Finale des berühmten Tennis-Turniers von London besiegt der 20 Jahre alte Spanier den Serben Djokovic in einem Fünf-Satz-Drama nach mehr als viereinhalb Stunden. Alcaraz ist nun der jüngste Champion seit Becker 1985. Zum Artikel (SZ Plus)

Weitere wichtige Themen: