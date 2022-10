Von Oliver Klasen

Alles Wichtige zum Krieg in der Ukraine

Schwere Explosionen auf der Krim-Brücke. Die strategisch für Russland sehr bedeutsame Brücke verbindet das russische Festland und die 2014 annektierte Halbinsel. Videoaufnahmen zeigen, dass sowohl die Straßenverbindung als auch die Eisenbahnbrücke unpassierbar sind. In Charkiw schlagen Raketen ein. Im kürzlich von der Ukraine befreiten Ort Lyman ist ein Massengrab entdeckt worden. Zum Liveblog

Welche Bedeutung Saporischschja im Krieg hat. Seit Monaten liefern sich Russen und Ukrainer in der Region rund um das Atomkraftwerk Artilleriegefechte. Auch in den vergangenen Tagen gab es schwere Kämpfe. Die Region Saporischschja ist eine von vier ukrainischen Regionen, die Russlands Präsident Putin in dieser Woche völkerrechtswidrig annektiert hat. Doch wer beschließt hier wen und warum? Eine Übersicht in Fragen und Antworten. Zum Artikel (SZ Plus)

Was heute wichtig ist

Bundesbankpräsident rechnet mit sechs Prozent Inflation im nächsten Jahr. Bundesbankpräsident Joachim Nagel spricht sich im Interview mit der Süddeutschen Zeitung für weitere kräftige Leitzinserhöhungen in der Euro-Zone aus. "Wenn es zehn Prozent Inflation, aber nur 1,25 Prozent Zinsen gibt, dann ist für mich der Handlungsbedarf klar. Ja, die Zinsen müssen weiter steigen - und zwar deutlich", sagt Nagel. Zum Artikel

Massive Störung im Fernverkehr der Deutschen Bahn. Der komplette Fernverkehr in Norddeutschland ist am Samstagmorgen wegen technischer Probleme gestört. Betroffen seien alle ICE- sowie IC- und EC-Züge, so das Unternehmen. Zum Artikel

Meloni sucht nach Ministern für ihre neue Regierung. Die italienischen Rechtsextremisten haben die Wahl gewonnen. Doch die Partei hat kaum fähiges Personal, und ihre Verbündeten stellen sich quer. Für einige Posten will Meloni daher parteilose Technokraten suchen. Zum Artikel (SZ Plus)

Frauen im Westen solidarisieren sich mit den Frauen in Iran. 50 Schauspielerinnen aus Frankreich filmen sich dabei, wie sie sich ihre Haare abschneiden. Auch im EU-Parlament greift eine schwedische Abgeordnete zur Schere. "Die Haare sind eines der Symbole dieses Freiheitskampfes geworden", sagt Maryam Rutner, Iranistin und Forscherin vom Deutschen Zentrum für Integrations- und Migrationsforschung. Zum Artikel

EXKLUSIV Katar ist sauer auf den DFB. Der Deutsche Fußball-Bund übt fortlaufend Kritik am WM-Gastgeber. Bei einem Länderspiel vor zwei Wochen in London kam es zu einer offenen Auseinandersetzung. Katar missfällt die Art, wie sich der DFB in den Menschenrechtsfragen positioniert. Allerdings ist das Vorgehen von Präsident Neuendorf halbherzig und dient der Ablenkung von anderen Affären. Zur Analyse (SZ Plus)

Ribery beendet wohl Fußballer-Karriere. Er brachte die Show nach München: Bei den Bayern wurde Ribéry geliebt, in Frankreich aber verurteilt. Nun zwingt ihn offenbar sein verletztes Knie dazu, die Karriere vorzeitig zu beenden. Zum Artikel

Sonstige Themen

