Von Oliver Klasen

Nachrichten zum Krieg in der Ukraine

Staudamm in der Region Cherson soll zerstört worden sein. Die Ukraine beschuldigt Russland, für die Sprengung verantwortlich zu sein. Wie groß der Schaden durch die Wassermassen ist, ist noch unklar. Kiew wird erneut Ziel einer nächtlichen Angriffswelle. Eine mutmaßlich kremlfeindliche russische Nationalistentruppe behauptet, die Kontrolle über eine grenznahe Ortschaft erlangt zu haben. Zum Liveblog

Papst schaltet sich in Ukraine-Vermittlung ein. Der Vatikan hat sich seit Kriegsbeginn immer wieder als Vermittler angeboten, der ukrainische Präsident Selenskij reagierte bisher eher reserviert. Nun schickt Franziskus einen Sondergesandten nach Kiew. Hauptziel der Initiative sei, der Ukraine "gründlich zuzuhören". Zum Artikel

Was heute wichtig ist

In der SPD-Fraktion im Bundestag droht ein Machtkampf. In Zeiten eines eigenen Kanzlers ist der Fraktionsvorsitz in der SPD einer der wichtigsten Posten. Wer beerbt Rolf Mützenich? Lange Zeit schien ausgemacht, dass dem Parteilinken Matthias Miersch diese Rolle zukommt. Allerdings erstarkt gerade der Seeheimer Kreis, die Konservativen in der SPD. Zum Artikel (SZ Plus)

Mike Pence will für die Republikaner ins Weiße Haus. Der frühere Vizepräsident hat die Unterlagen für seine Kandidatur bei den Präsidentschaftswahlen 2024 eingereicht. Die offizielle Ankündigung der Bewerbung wird für Mittwoch erwartet. Chancen werden Pence kaum eingeräumt: Trumps einziger echter Konkurrent ist Floridas Gouverneur Ron DeSantis. Zum Artikel (SZ Plus)

MEINUNG Für Trump ist die wachsende Kandidatenliste keine Konkurrenz (SZ Plus)

Wohl erstmal keine Warnstreiks bei der Bahn. Im aktuellen Tarifkonflikt bei der Bahn sind in der laufenden Woche keine Arbeitsniederlegungen zu erwarten. Die Deutsche Bahn sowie die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft EVG wollen ab dem 12. Juni erneut über eine Lösung verhandeln, wie beide Seiten am Montagabend nach gemeinsamen Gesprächen mitteilten. Zum Artikel

Quereinsteigen im Job lohnt sich nicht. Experten der Bertelsmann-Stiftung haben Berufswechsel in Deutschland untersucht. Eine neue Stelle lohnt sich demnach vor allem dann, wenn sie der alten Stelle ähnlich ist. Zum Artikel

Apple stellt eigene Datenbrille vor. Die Kalifornier setzen neue Maßstäbe dafür, wie sich reale und künstliche Welt miteinander vermischen sollen. Die "Vision Pro" sei revolutionär und das am höchsten entwickelte Elektronik-Produkt für Konsumenten überhaupt, sagt der Konzern. Zum Artikel (SZ Plus)

Relegation: Stuttgart gewinnt und bleibt in der Bundesliga. Der HSV verpasst den Aufstieg: Zwar gehen die Hamburger im Rückspiel früh in Führung - doch kurz nach der Halbzeit gleicht der VfB aus. Dann patzt der HSV-Keeper - kurz vor Abpfiff fällt noch das 3:1 für den VfB. Zum Artikel

Zverev steht nach Dreisatzsieg im Viertelfinale. Der deutsche Tennisprofi gewinnt gegen den Bulgaren Grigor Dimitrov ohne Probleme. Es könnte weit gehen für Zverev bei den French Open in Paris - denn in der nächsten Runde ist er Favorit. Zum Artikel

Was sonst noch wichtig ist