Auch in Zhytomyr schrillen in der Nacht wieder die Sirenen. Das Bild zeigt Ferwehrleute nach einem Luftangriff.

Von Kassian Stroh

Krieg in der Ukraine

Ukraine erlebt weitere Nacht mit schweren Kämpfen. Es werden Angriffe auf Kiew und andere große Städte gemeldet, in mehr als einem Dutzend Orten wird Fliegeralarm ausgelöst. Mariupol ist ohne Wasser, Heizung und Strom. Cherson ist seinem Bürgermeister zufolge von russischen Soldaten umringt. Die Vereinten Nationen sprechen von einer Million Geflüchteten aus dem Land. Die Oligarchenyacht "Dilbar" ist offenbar in Hamburg festgesetzt worden. Zum Liveblog

Der Krieg trifft die Wirtschaft zu einem heiklen Zeitpunkt. Der weltweite Konjunktureinbruch infolge der Corona-Pandemie ist längst nicht überwunden - nun droht der ganz große Crash. Erste Experten befürchten, dass es bald zu einer Stagflation kommen könnte, also zu einer hohen Inflationsrate und wirtschaftlichem Stillstand gleichzeitig. Politik und Notenbanken stehen unter Druck. Zum Artikel (SZ Plus)

Wie der Internationale Strafgerichtshof arbeitet. Was müsste passieren, um den russischen Präsidenten Putin vor ein Gericht zu stellen? Fragen und Antworten zum rechtlichen Umgang mit Kriegsverbrechen. Zum Artikel (SZ Plus)

"Er setzt darauf, dass die Leute erstarren vor Schreck". Litauens Premierministerin Ingrida Šimonytė begrüßt die von der Bundesregierung ergriffenen Maßnahmen gegen Russland. "Was jetzt passiert, hätte schon vor Jahren getan werden müssen", sagt sie. Lange habe es so ausgesehen, "als scheue sich Deutschland, die Verantwortung für die Sicherheit auf dem europäischen Kontinent zu schultern". Die parteilose Politikerin plädiert dafür, sich nicht durch die Drohungen des russischen Präsidenten mit Atomwaffen einschüchtern zu lassen. Zum Interview (SZ Plus)

Raumfahrt in der Krise. Wegen des Kriegs in der Ukraine stehen teure internationale Projekte wie die Mars-Mission "Exomars" oder der Betrieb der Internationalen Raumstation ISS infrage. Besonders die Europäer stecken in der Klemme: Sie sind in vielen Bereichen auf Russland angewiesen. Zum Artikel

Was heute wichtig ist

"Nicht der Lockdown war das Problem, sondern die Lockerungen davor". An diesem Donnerstag vor zwei Jahren wurde die Cosmo-Studie gestartet. Seitdem fragt sie jede Woche das Befinden der Deutschen in der Corona-Krise ab. Die Zahl derer, die psychische Beratung suchen, ist stark gestiegen, das Vertrauen in die Wissenschaft weiter hoch, und von der Politik erwarten die Menschen, nicht noch einmal unvorbereitet in eine Corona-Welle zu stolpern - dieses Zwischenfazit zieht die Cosmo-Leiterin, die Psychologin Cornelia Betsch. Zum Interview (SZ Plus)

Ausschuss wirft Trump "kriminelle Verschwörung" vor. Der frühere US-Präsident habe ein "korruptes Komplott" schmieden wollen, um an der Macht zu bleiben - mit diesem Argument versucht der Untersuchungsausschuss im Kongress, an Akten seines Anwalts zu kommen. Er will die Hintergründe der Erstürmung des Kapitols am 6. Januar 2021 ergründen. Zum Artikel

DFB-Pokal: HSV gewinnt im Elfmeterschießen, Freiburg knapp davor. Gegen den Karlsruher SC pariert der Hamburger Torwart Heuer Fernandes stark. Der SC Freiburg trifft in der 120. Minute zum Sieg gegen den VfL Bochum. Beide Mannschaften stehen jetzt im Halbfinale. Zum Artikel

Weitere wichtige Themen des Tages:

Bester Dinge

Schluck oder Schmuck. Mit Überraschungen im Essen ist das so eine Sache. Nicht immer kann man sich über einen Fremdkörper in der Speise so freuen wie ein Ehepaar aus New Jersey. Zum Artikel