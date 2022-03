Von Kathrin Müller-Lancé

Krieg in der Ukraine

Die USA lehnen polnisches MiG-29-Angebot ab. Polen wollte seine MiG-29-Jagdflieger nach Ramstein, den US-Militärflughafen in Deutschland, bringen, damit die USA oder die Nato sie an die Ukraine übergeben können. Die Ukraine meldet erneut Tote und Verletzte nach Dauerbeschuss von Ortschaften. Zum Liveblog

Immer mehr deutsche Unternehmen verlassen Russland. Volkswagen, Uniper, Metro, Adidas: Viele Konzerne aus Deutschland haben lange Geschäfte mit Russland gemacht. Jetzt ziehen fast alle ab. Es ist auch schon die Rede davon, Russland könnte Standorte verstaatlichen. Zum Artikel (SZ Plus)

Was deutsche Ermittler in Putins Krieg ausrichten können. Wegen konkreter Anhaltspunkte für russische Kriegsverbrechen leitet die deutsche Justiz ein Verfahren ein. Im Fall von Syrien hat dieses Vorgehen zu Anklagen und Urteilen gegen einzelne Täter geführt. Zum Artikel

Was heute wichtig ist

Verfassungsschutz darf die ganze AfD als rechtsextremen Verdachtsfall einstufen. Die rechte Partei scheitert mit ihrer Klage gegen den Inlandsgeheimdienst. Damit darf der Verfassungsschutz die AfD mit nachrichtendienstlichen Mitteln beobachten. Nach einer fast zehnstündigen Verhandlung teilt das Gericht mit, es gebe "ausreichende tatsächliche Anhaltspunkte für verfassungsfeindliche Bestrebungen innerhalb der Partei". Zum Artikel

Corona-Inzidenz steigt weiter. Sie liegt jetzt bei 1319 im Vergleich zu 1294 am Vortag. Das Robert-Koch-Institut meldet rund 216 000 Neuinfektionen binnen 24 Stunden. Südkorea meldet einen Höchstwert an Infektionen. In Ländern mit niedrigem Einkommen will Hersteller Moderna die Patente an seinem Impfstoff nicht durchsetzen. Zum Corona-Newsblog

Exklusiv. Forscher schlagen Pkw-Maut von 5,4 Cent pro Kilometer vor. Eine digital erhobene Pkw-Maut könnte den Erhalt von Straßen in Deutschland sichern und zugleich den Kampf gegen den Klimawandel voranbringen, das sagt das Institut Agora Verkehrswende in einer Studie. Die Forscher schlagen die Abgabe auf allen Straßen vor, um die Steuereinnahmen auszugleichen, die wegen der immer beliebteren Elektromobilität wegfallen. Zum Artikel

FC Bayern schlägt Salzburg im Champions-League-Achtefinale. Ein früher Hattrick von Robert Lewandowski verhilft dem FC Bayern beim 7:1 gegen Salzburg zum souveränen Einzug ins Viertelfinale. Es ist ein Schaulaufen der Münchner Offensivabteilung. Zum Artikel

Weitere wichtige Themen des Tages:

Bester Dinge

Grunzlos glücklich. Schweine, die kurze und konstante Geräusche von sich geben, sind glücklicher, behaupten dänische Forscher. Was das über ihren Gemütszustand tatsächlich aussagt, können vielleicht die Fernsehschweine Piggeldy und Frederick erklären. Zum Artikel