Von Dimitri Taube

Was heute wichtig ist

Streit um Klimastiftung in Mecklenburg-Vorpommern eskaliert. In der Auseinandersetzung um die Auflösung der vom Gazprom-Konzern finanzierten Klima- und Umweltstiftung greifen sich führende SPD-Politiker gegenseitig an. Der Vorstandsvorsitzende der Stiftung, Sellering, will erst nach der Wirtschaftsprüfung zurücktreten. Finanzminister Geue wiederum wirft dem Vorgänger von Ministerpräsidentin Schwesig vor, dass eine Abwicklung der Stiftung längst hätte erfolgen müssen und er politische Beschlüsse ignoriere. Zum Artikel (SZ Plus)

EU erreicht kleinen Durchbruch im Westbalkan-Konflikt. Serbiens Präsident Vučić und Kosovos Premier Kurti einigen sich in Brüssel auf eine "Normalisierung" ihrer Beziehung. Die Verhandlungen sind das Resultat langen Drängens aus Berlin, Paris und Washington. Das Haupthindernis klammert das Verhandlungspapier allerdings aus: die formale Anerkennung der Unabhängigkeit Kosovos durch Serbien. Zum Artikel

MEINUNG Das Treffen ist ein Erfolg der Diplomatie und ein Hoffnungsschimmer für Europa (SZ Plus)

EXKLUSIV Leasingfirmen setzen Raten für Elektrofahrzeuge zu hoch an. Experten der NGO Transport & Environment haben die Automärkte in zahlreichen großen europäischen Staaten analysiert und kommen zu dem Ergebnis, dass die Raten für E-Autos viel teurer als für Verbrenner sind. Ambitionierte Klimaziele hätten die großen Anbieter nicht, zeigt die Studie. Zum Artikel (SZ Plus)

Tarifverhandlungen bei der Bahn beginnen. Von diesem Dienstag an verhandelt der Konzern mit der Eisenbahngewerkschaft EVG. Sie verlangt zwölf Prozent mehr Geld für ihre Beschäftigten. Genau genommen ist ihre Forderung aber noch deutlich höher. Auf durchschnittlich satte 18 Prozent mehr kommen Bahn-Insider. Die Verhandlungen werden so schwierig wie selten. Schon im März könnten Warnstreiks auf die Fahrgäste zukommen. Zum Artikel

Selenskij: Lage in Bachmut immer komplizierter. In der fast völlig zerstörten Stadt haben die Ukrainer offenbar nur noch eine Straße zum Rückzug. Das Panzerwrack vor der russischen Botschaft in Berlin wird abtransportiert. Zum Liveblog zum Krieg

Fifa kürt Messi zum Weltfußballer des Jahres. Für den Weltmeister aus Argentinien ist es die siebte Auszeichnung. Der 35-Jährige folgt auf den Polen Lewandowski. Bei den Frauen siegt die Spanierin Putellas vom FC Barcelona, obwohl sie die Europameisterschaft im Sommer wegen eines Kreuzbandrisses verpasst hatte. Zum Artikel

Weitere wichtige Themen