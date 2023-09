EU geht gegen irreführende Klimaschutz-Versprechen vor. Inzwischen kann man angeblich klimaneutral tanken, heizen, reisen, einkaufen und Essen aus Kochboxen zubereiten. Als Konsequenz zieht die Europäische Union für Werbung mit Umweltschutz-Versprechen bald enge Grenzen. Ein neues Gesetz soll unter anderem dazu führen, dass Labels wie "klimaneutral" oder "klimaschonend" verschwinden. Zum Artikel (SZ Plus)

Vereinte Nationen: Zahl der Migranten über das Mittelmeer steigt. Dem UN-Flüchtlingshilfswerk UNHCR zufolge sind in diesem Jahr bereits etwa 186 000 Menschen über diese Route in Europa angekommen. Mit 130 000 seien die meisten in Italien registriert worden; das entspreche einem Anstieg von 83 Prozent im Vergleich mit dem Vorjahreszeitraum. Mehr als 2500 Menschen sind gestorben oder werden vermisst. Zum Artikel

Macron verspricht den Korsen Autonomie. In einer historischen Rede im korsischen Regionalparlament stellt Frankreichs Präsident der Insel einen eigenen Verfassungsartikel in Aussicht. Die dortigen Behörden und das Parlament sollen eigene Kompetenzen erhalten dürfen. Wie weit diese Befugnisse exekutiv und gesetzgeberisch tatsächlich gehen würden, ist noch unklar. Zum Artikel

Ramelow: AfD fühlt sich von Merz unterstützt. Der CDU-Chef stößt mit seiner Äußerung zur Zahnbehandlung abgelehnter Asylbewerber weiter auf starken Widerspruch. Thüringens Ministerpräsident wirft ihm vor, das Geschäft der AfD zu betreiben. Von Parteifreunden kommt dagegen Rückendeckung. NRW-Ministerpräsident Wüst erklärt, Merz habe nur auf die generelle Belastung des Staates, der Gesellschaft und der Sozialsysteme durch die stark gestiegene irreguläre Migration aufmerksam machen wollen. Zum Artikel

Scholz trifft Präsidenten der fünf zentralasiatischen Staaten. Die Staatschefs von Kasachstan, Kirgisistan, Tadschikistan, Turkmenistan und Usbekistan sind auf der Suche nach neuen Partnern. Der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine und das imperiale Gebaren ihres großen Nachbarn bereitet ihnen Sorge. In Berlin werben sie an diesem Freitag um deutsche Investitionen und stellen verstärkte Rohstoff-Lieferungen in Aussicht. Zum Artikel

Trump muss am Montag vor Gericht. Der ehemalige US-Präsident soll beim Wert seiner Immobilien getrickst haben, um an günstige Kredite zu kommen. Ein New Yorker Berufungsgericht weist einen Antrag Trumps zurück, den Prozess aufzuschieben. Damit muss er vor Gericht erscheinen. Zum Artikel

Deutscher Fernsehpreis verliehen. Bill und Tom Kaulitz bekommen die Auszeichnung in der Kategorie "Beste Unterhaltung Show". Die Zwillingsbrüder setzen sich mit ihrem RTL-Format "That's my Jam" gegen "Die Giovanni Zarrella Show" (ZDF) und Joko Winterscheidts "Wer stiehlt mir die Show?" (ProSieben) durch. Der Ehrenpreis geht an Regisseur und Schauspieler Bully Herbig. Zum Artikel

Weitere wichtige Themen