Sicherheitsbedenken zum Auftakt der Kölner Karnevalssaison. Die Stadt Köln hat mit Bauzäunen und 750 privaten SIcherheitsleuten aufgerüstet. Doch dieses Jahr fällt der 11.11. auf einen Samstag und damit auf den Schabbat. Und das Partyviertel befindet sich in unmittelbarer Nähe der Kölner Synagoge. Zum Artikel (SZ Plus)

Palästinenser in Israel: Ein Einblick in das Leben jener Palästinenser, die sich in Israel befanden, als der Krieg losging (SZ Plus)

Was der Krieg in Israel für Kinder und ihre Familien bedeutet (SZ Plus)

Was heute wichtig ist

Investorin Klatten fordert mehr Souveränität Europas und kritisiert Bürokratie in Deutschland. Die deutsche und europäische Wirtschaft muss nach Ansicht der Investorin und BMW-Großaktionärin Klatten deutlich unabhängiger werden. "Deutschland muss sein Geschäftsmodell neu denken", forderte sie. Sie bemängelt außerdem Gesetze und Bürokratie. Viele Mittelständler und Start-ups seien damit überfordert. Zum Artikel (SZ Plus)

Airbus und IG-Metall fordern Entscheidung für Weiterentwicklung des Eurofighters. Airbus-Verteidigungschef Schöllhorn und IG-Metall-Vize Kerner erhöhen gemeinsam den Druck auf die Bundesregierung und fordern rasches Handeln beim Kampfflugzeug Eurofighter. Derzeit sehen die Pläne vor, dass die Eurofighter-Produktion 2030 ausläuft, neue Maschinen soll es erst 2040 geben. Zum Artikel (SZ Plus)

Bundestag knüpft Finanzierung parteinaher Stiftungen an Verfassungstreue. Eine große Mehrheit im Bundestag will verhindern, dass die AfD-nahe Desiderius-Erasmus-Stiftung Geld vom Staat bekommt. Das neue Stiftungsgesetz stellt künftig zwei Bedingungen für Zuschüsse aus dem Bundeshaushalt: wer diese bekommen will, muss "auf dem Boden der freiheitlich-demokratischen Grundordnung" stehen. Und die nahestehende Partei muss dreimal hintereinander als Fraktion in den Bundestag eingezogen sein. Die AfD protestiert heftig gegen das Gesetz. Zum Artikel

Erneut Luftangriffe auf Kiew. Bürgermeister Klitschko schreibt bei Telegram von zwei Explosionen. Luftabwehrraketen seien im Einsatz gewesen. Die Ukraine hat nach eigenen Angaben zwei russische Landungsboote in der Nähe der Krim versenkt. Zum Liveblog

Weitere wichtige Themen:

Island: Gefahrenlage wegen Erdbebenserie ausgerufen

Digitalstrategie: Bayern sperrt sich gegen einheitliche Endung von Behördenwegsites

Mordfall Hanna W. aus Aschau: Reichen die neuen Beweise um den Tatverdächtigen zu verurteilen? (SZ Plus)

Neue Staffel "The Crown": Diana und die anderen königlichen Gespenster