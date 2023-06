Von Philipp Saul

Was heute wichtig ist

EU-Bürger für höhere Militärausgaben. In einer europaweiten Umfrage des European Council on Foreign Relations geben 74 Prozent der Befragten in elf Ländern an, dass sich die Europäer weniger abhängig von Sicherheitsgarantien der USA machen sollten. Moskau gilt als Gegner, China wird weniger als Bedrohung gesehen. Zum Artikel (SZ Plus)

EXKLUSIV Bundesbank-Vize kritisiert Banken, die sich gegen strengere Regulierung wehren. "Es ist noch keine Krise durch zu strenge Aufsicht entstanden", sagt Claudia Buch. "Ein robuster Bankensektor ist das Beste für die Finanzierung der grünen Transformation." Mit einem Überschusskapital von mehr als 165 Milliarden Euro hätten die deutschen Banken genug Geld zur Finanzierung grüner Projekte. Zum Interview (SZ Plus)

Evangelischer Kirchentag in Nürnberg beginnt. Die Kirche schrumpft und immer mehr Menschen fragen sich: Wozu ist sie überhaupt noch gut? Für eine andere Dimension als den Alltagshorizont, sagt die EKD-Ratsvorsitzende Annette Kurschuss. Aber: Die Kirche müsse mutiger werden. Zum Interview (SZ Plus)

Proteste gegen Macrons Rentenreform flauen ab. Gegen die umstrittene Rentenreform demonstrieren landesweit erneut Tausende Franzosen - Medienberichten zufolge aber deutlich weniger als in den vergangenen Monaten. Der Chef der moderaten Gewerkschaft CFDT Berger räumt ein, dass der Dienstag wohl der letzte Aktionstag dieser Art gewesen sei. "Das Match geht zu Ende." Der Widerstand werde andere Formen annehmen. Zum Artikel (SZ Plus)

Macron besucht Scholz: Wieder ziemlich beste Freunde?

In der SPÖ rumort es. Seit Österreichs Sozialdemokraten versehentlich den falschen Kandidaten zum Vorsitzenden gekürt haben, ergießt sich Spott über die Partei. Intern wird nach langem Lager- und Machtkampf schon über eine "Neugründung" oder einen Austausch des gesamten Führungspersonals geredet. Zum Artikel (SZ Plus)

Beim Civis-Medienpreis räumt eine Arte-Doku gleich zweimal ab. Europas wichtigster Medienpreis für Integration zeichnet acht Formate aus. Der "Top Award" geht an Ousmane Samassékou. Die WDR-Journalistin Isabel Schayani erhält einen Spezialpreis. Zum Artikel

Weitere wichtige Themen:

Alles Wichtige zum Krieg in der Ukraine

Ukraine: Etwa 42 000 Menschen von Überschwemmungen bedroht. Präsident Selenskij macht Russland für die Zerstörung des Staudamms verantwortlich und bekräftigt, die besetzten Gebiete würden dennoch befreit. Moskau will Helfer nur über Russland in überflutete Gebiete reisen lassen. Zum Liveblog

In Moskau wird der Krieg verdrängt. Am Himmel über Moskau explodieren Flugkörper, Drohnen schlagen in Wohngebäude ein. Und jeder Einschlag ist auch ein Angriff auf Putins Propaganda. Trotzdem redet kaum einer über den Krieg, die Menschen sind hier mittlerweile Meister des Verdrängens. Zum Artikel (SZ Plus)

Wenn sich Russlandfreunde strafbar machen. Elena Kolbasnikowa wird in Köln verurteilt, weil sie Russlands Angriff auf die Ukraine verteidigt. Die 48-Jährige hat auch Pro-Putin-Demos organisiert und russischen Soldaten Ausrüstung geliefert. Sie ist nicht allein. Über das Netzwerk deutscher Kreml-Unterstützer. Zum Artikel (SZ Plus)