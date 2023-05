Von Oliver Klasen

Was heute wichtig ist

Heftige Explosionen in Kiew - Luftalarm in der ganzen Ukraine. In der ukrainischen Hauptstadt kommt es in der Nacht erneut zu einem russischen Luftangriff, noch gibt es keine Angaben zu möglichen Opfern. Der Präsident des Obersten Gerichts der Ukraine wird wegen Korruption in Millionenhöhe gefasst. Zum Liveblog

Schlechte Ausgangslage für die türkische Opposition. Herausforderer Kemal Kılıçdaroğlu geht angeschlagen in den zweiten Wahlgang. Selbst wenn ihm ein Sieg gegen Erdoğan doch noch gelingen sollte, sein Handlungsspielraum wäre begrenzt - und sein wichtigstes Wahlversprechen könnte er kaum erfüllen. Zum Artikel (SZ Plus)

Nur zwei Prozent der Polizeigewalt-Fälle landen vor Gericht. In einer wissenschaftlichen Studie wurden Vorfälle ausgewertet, bei denen Polizisten gewalttätig wurden. Mehr als 3 300 Menschen wurden befragt: Polizeibeamte, Staatsanwälte, Richter, Anwälte und Beratungsstellen. Den Daten zufolge trifft Polizeigewalt vor allem junge Männer - mit oder ohne Migrationshintergrund. Zugleich gehe sie häufig auch von jungen Männern in Uniform aus. Besonders häufig kommt es bei Großveranstaltungen zu Übergriffen, etwa bei Fußballspielen oder Demonstrationen. Zum Artikel

Amnesty International meldet höchste Zahl an Hinrichtungen seit fünf Jahren. Allein in Iran wurden für das Jahr 2022 mehr als 500 Exekutionen offiziell bekannt gegeben. Auch in Ägypten, Saudi-Arabien und in den USA stiegen die Zahlen. Zum Artikel

Nach Bremen-Wahl: Bovenschulte will drei Koalitionsmöglichkeiten sondieren. Der Bremer Bürgermeister hat den Luxus, sich seine Partner aussuchen zu können. Denkbar erscheint eine Fortsetzung von Rot-Rot-Grün oder eine große Koalition. Eine Ampel ist dagegen eher unwahrscheinlich. Zum Artikel

EXKLUSIV Die IG-Metall soll nach 132 Jahren eine Frau an der Spitze bekommen. Christiane Benner will mehr Wahlmöglichkeiten für Arbeitnehmer verankern, etwa die Vier-Tage-Woche. Außerdem fordert sie höhere Steuern und kritisiert die Ampel beim Klimaschutz. Zum Interview (SZ Plus)

Filmfestspiele in Cannes werden eröffnet. Stärker als andere Festivals beharrt man in Frankreich darauf, dass neue Filme zunächst exklusiv im Kino laufen sollen, bevor sie online bei anderen Anbietern wie Netflix zu sehen sind. Ganz bewusst wird deshalb zum Beispiel der Eröffungsfilm "Jeanne du Barry" mit Johnny Depp nicht nur in Cannes selbst, sondern auch in allen französischen Kinos gezeigt. Zum Artikel

Weitere Themen: