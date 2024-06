Ukraine bereitet sich auf "F-16"-Jets vor. In einigen Wochen dürfte das Land die ersten Kampfflugzeuge westlicher Bauart bekommen. Schon jetzt beschießt die ukrainische Armee verstärkt die russische Flugabwehr – als Vorbereitung für mehr Gegenwehr im Luftkrieg. Diese neue Strategie stellt die Moskauer Militärs vor Probleme, das zeigt sich auf der Krim. Zum Artikel (SZ Plus)

LIVEBLOG Schweiz will nun doch Waffenexporte in die Ukraine erlauben

Putin und Kim wollen weitere Geschäfte besiegeln. Nach mehr als 20 Jahren weilt der russische Präsident mal wieder in Nordkorea. Mit dessen Diktator will er einen "Vertrag über eine allumfassende strategische Partnerschaft" schließen. Die beiden verfemten Länder können einander derzeit nützlicher sein denn je. Zum Artikel (SZ Plus)

Israels Außenminister und Armee drohen mit Libanon-Offensive. Die israelischen Streitkräfte haben nach zunehmenden Spannungen Einsatzpläne für eine Offensive in Libanon genehmigt. Israels Außenminister Katz warnt die Hisbollah. Nach dem Beschuss der Huthis in Jemen ist im Roten Meer ein zweiter Frachter gesunken. Zum Liveblog über den Krieg in Nahost

Nvidia ist erstmals das weltweit wertvollste Unternehmen. Der KI-Boom macht Nvidia mit einem Wert von mehr als 3,3 Billionen Dollar zum teuersten Unternehmen der Börsengeschichte. Erstmals überholt der Chiphersteller damit den Software-Giganten Microsoft. Zum Artikel

Innenminister beraten über Abschiebungen nach Afghanistan. Brandenburgs Innenminister Stübgen hält Verhandlungen mit den Taliban für vertretbar. Bei der heutigen Konferenz spricht Bundesministerin Faeser über die Bemühungen ihres Hauses, Abschiebungen von Afghanen möglich zu machen. Zum Artikel

Biden will Einwanderern ohne Papiere Perspektive bieten. Erst vor zwei Wochen hat der US-Präsident die Asylgesetze verschärft. Nun will er mehr als einer halben Million Menschen, die sich seit mindestens zehn Jahren illegal in den USA aufhalten und mit US-Bürgern verheiratet sind, zu einem sicheren Aufenthaltsstatus und einer Arbeitserlaubnis verhelfen. Zum Artikel

Italiens linke Parteien finden wieder zusammen. Während Ministerpräsidentin Meloni ihre Pläne für eine Staatsreform vorantreibt, versammelt sich die linke Opposition hinter der sozialdemokratischen Parteichefin Schlein. Meloni möchte das Amt des Ministerpräsidenten stärken. Zum Artikel

Alles zur EM

Kimmich wehrt sich gegen Vorwürfe. "Ich glaube nicht, dass wir eine Generation von Egoisten sind": Vor dem Spiel gegen Ungarn spricht der Nationalspieler über die deutsche Debattenkultur und kontert Kritiker, die ihn oft für Misserfolge der DFB-Elf verantwortlich gemacht haben. Zugleich sagt der Münchner, dass ihm seine neue Position als Rechtsverteidiger guttue, auch da sich "die öffentliche Wahrnehmung etwas weniger auf mich fokussiert". Zum Interview (SZ Plus)

Deutschland vor dem Ungarn-Spiel: Vielleicht der große Wurf. Bei der WM in Katar war die Außenverteidiger-Position eine der Problemstellen. Bundestrainer Nagelsmann hat sich nun auf das Duo Kimmich/Mittelstädt festgelegt – seine Anforderungen an die Spieler sind hoch. Zum Artikel (SZ Plus)

Portugals später Erfolg gegen Tschechien. Mit einem Tor in der Nachspielzeit hat Einwechselspieler Francisco Conceição die Portugiesen in Leipzig gerettet. Der Tscheche Robin Hranac trug er mit einem Eigentor und einer Hauptrolle beim Siegtreffer entscheidend zum portugiesischen 2:1-Erfolg bei. Zum Artikel

Auftaktsieg für die Türkei. Das Dortmunder Stadion erbebt: Angetrieben von fanatisch lauten Fans gewinnt die Türkei 3:1 gegen Georgien – zwei Tore sind besonders sehenswert. Zum Artikel

Weitere wichtige Themen