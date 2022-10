SZ am Morgen

Von Dimitri Taube

Johnson verzichtet auf Kandidatur. Der frühere britische Premier strebt doch kein Comeback an. Ex-Finanzminister Rishi Sunak erklärt offiziell, für die Nachfolge von Liz Truss zu kandidieren - er gilt als klarer Favorit. Zum Artikel

Trump gibt deutlichen Hinweis auf Kandidatur. Bei einer Kundgebung in Texas lässt der ehemalige US-Präsident mit Blick auf die Wahlen 2024 durchblicken, dass er erneut antreten will. Er sagt, er müsse es "wahrscheinlich wieder tun". Zum Artikel

Palmer gewinnt Oberbürgermeisterwahl. Der umstrittene Amtsinhaber holt in Tübingen im ersten Wahlgang die absolute Mehrheit mit 52,4 Prozent der Stimmen. Seine erfolgreiche Arbeitsbilanz half ihm dabei. Zum Artikel

MEINUNG Palmer bringt die Grünen in eine komplizierte Lage

Wirbel um Bankdarlehen an Christian Lindner. Im Januar 2021 soll der Finanzminister ein Haus in Berlin erworben haben. Von der BBBank bekam er 2,35 Millionen Euro als Kredit - deutlich mehr, als er für das Haus brauchte. Von dieser Bank soll er in seiner Zeit als Abgeordneter bis zu 73 000 Euro Honorar erhalten haben. Zum Artikel

Personalprobleme durch hohe Corona-Zahlen befürchtet. In den nächsten Monaten könnten sich viele Arbeitnehmer anstecken und dann ihren Betrieben fehlen. Während sich die Industrie noch entspannt gibt, haben Kitas, Kliniken und die Post bereits Probleme. Zum Artikel (SZ Plus)

Union Berlin verliert in Bochum mit 1:2. Der Tabellenführer der Fußball-Bundesliga unterliegt beim vormaligen Tabellenletzten hochverdient. Der Vorsprung auf den FC Bayern beträgt nur noch einen Punkt. Zum Artikel

Krieg und Energiekrise

In der Ukraine wächst die Kritik an Selenskij. Öffentlicher Tadel ist weiterhin selten. Aber hinter vorgehaltener Hand bemängeln Ukrainer, der Präsident habe das Land nicht gut auf den Krieg vorbereitet, seine Medienpolitik sei manipulativ und er schare nur Getreue um sich. Zum Artikel (SZ Plus)

Die Ukraine und das Übel der Korruption. Obwohl der Krieg noch tobt, fürchten manche, dass der Wiederaufbau misslingt, wenn Gelder einfach versickern. "Korruption ist nach wie vor eine große Gefahr", sagt der Ökonom Andrij Dligach. Zum Artikel (SZ Plus)

