Sicherheits- und Rettungskräfte stehen am Ort der Attacke in Jerusalem.

Von Kassian Stroh

Was heute wichtig ist

Sieben Tote nach Schüssen nahe Synagoge in Jerusalem. Neue Gewalt im Nahen Osten: Die Polizei spricht von einem Terroranschlag in einer israelischen Siedlung im Ostteil der Stadt. Der Angreifer wird erschossen. Die radikalislamische Hamas bezeichnet die Tat als Vergeltung für das Vorgehen der israelischen Armee in der Stadt Dschenin, Politiker in aller Welt verurteilen das Attentat. Zum Artikel

Videos zeigen tödliche Polizeigewalt in Memphis. Fünf Beamte werden beschuldigt, in der Großstadt im US-Bundesstaat Tennessee einen 29-Jährigen getötet zu haben. Nun sind Aufnahmen von dem Einsatz veröffentlicht worden. Vielerorts haben sich die Behörden auf gewalttätige Proteste eingestellt, bisher sind diese aber weitgehend friedlich geblieben. Sowohl die Polizisten als auch das Opfer sind Afroamerikaner, was die Diskussion verkompliziert. Zum Artikel

Pläne für früheren Kohleausstieg stoßen in Ostdeutschland auf Widerstand. Die Grünen wollen das Aus für die Kohleförderung auch in Sachsen und Sachsen-Anhalt von 2038 auf 2030 vorziehen. Die Ministerpräsidenten beider Länder lehnen das strikt ab. Auch andere ostdeutsche Politiker verweisen auf die Unterschiede zwischen dem Rheinland und der Lausitz, was das gesellschaftliche Klima wie auch den Arbeitsmarkt angeht. Zum Artikel (SZ Plus)

Geflüchtete sind in der Kriminalitätsstatistik überrepräsentiert. Schwere Gewalttaten sind bei den 1,9 Millionen Flüchtlingen deutlich häufiger als in der deutschen Gesamtbevölkerung. Allerdings gibt es gleich mehrere Faktoren, die die Statistik verzerren - zum Beispiel den, dass der Anteil der jungen Männer in dieser Gruppe besonders groß ist. Zum Artikel (SZ Plus)

Kommentar zum tödlichen Angriff in einem Regionalzug: Wenn's nur so leicht wäre mit dem Abschieben (SZ Plus)

Niederösterreich: ÖVP bangt um ihre Mehrheit. Im zweitgrößten Bundesland Österreichs wird am Sonntag ein neuer Landtag gewählt. Die Konservativen unter Landeshauptfrau Mikl-Leitner könnten laut Umfragen auf 40 Prozent der Stimmen kommen. Für andere Konservative wäre das ein Erfolg, für sie eine Katastrophe. Zum Artikel (SZ Plus)

Handball-WM: Deutschland zittert sich zum Sieg in der Verlängerung. In der Platzierungsrunde schlägt das DHB-Team Ägypten nach einem unnötigen Krimi knapp und verspielt einen zwischenzeitlichen Acht-Tore-Vorsprung. Am Sonntag ist Platz fünf möglich. Zum Artikel

Trainer der deutschen Handballer: Der plötzlich gelassene Herr Gislason (SZ Plus)

Leipzig macht den Bayern Druck. Gegen Stuttgart gewinnen die Sachsen durch zwei Kunsttore von Szoboszlai. Zumindest vorübergehend rücken sie in der Fußball-Bundesliga bis auf einen Punkt an den Spitzenreiter heran. Zum Artikel

Weitere wichtige Themen