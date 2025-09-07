Umfangreichste Luftangriffe auf die Ukraine seit Kriegsbeginn. Mit nach ukrainischen Angaben mehr als 800 Drohnen und mehreren Raketen richtet Russland im ganzen Land schwere Schäden an. In Kiew wird der Sitz des Ministerrates im am besten gesicherten Regierungsviertel getroffen. CDU-Außenpolitiker Kiesewetter fordert, Kiew weitreichende Waffen zu liefern. Zum Artikel

MEINUNG Bomben auf Kiew: Der Friedenstraum von Wagenknecht & Co erweist sich als Albtraum (SZ Plus)

Japans Premier Ishiba tritt zurück. Nach weniger als einem Jahr zieht sich der Regierungschef zurück. Mit seiner nachdenklichen Art brachte er nicht die Aufbruchstimmung zustande, die das Land mit seiner lahmenden Wirtschaft bräuchte. In seiner erfolgsverwöhnten Partei bekam der moderate Konservative nach verhältnismäßig schlechten Wahlergebnissen immer mehr Gegenwind. Zum Artikel

MEINUNG Regierungskrise: Der Rücktritt des Premiers löst keines von Japans Problemen (SZ Plus)

Arbeitsministerin Bas will Gutverdiener stärker zur Kasse bitten. Wer viel verdient, soll ab Januar mehr Geld für Rente und Sozialversicherung zahlen. Der Entwurf sieht vor allem höhere Bemessungsgrenzen für Renten-, Kranken- und Pflegeversicherung vor. Die Reform löst heftige Debatten aus. Zum Artikel

EXKLUSIV Dobrindt attackiert AfD in der Migrationsdebatte. Der CSU-Innenminister wirft der in weiten Teilen rechtsextremistischen Partei vor, die politische Stimmung „anzuheizen“. Die AfD biete keine Lösungen an und wolle die Gesellschaft spalten. Die Partei versuche, „Unsicherheit künstlich hochzuhalten“. Dobrindt verteidigt den Migrationskurs der schwarz-roten Koalition gegen Kritik. Zum Artikel

Nagelsmann hat gegen Nordirland wenige personelle Optionen. Nach dem enttäuschenden 0:2 in der Slowakei steht der Bundestrainer vor dem zweiten WM-Qualifikationsspiel in der Kritik. Er gerate nicht in Panik und werde an diesem Sonntagabend „auch nicht komplett meinen Spielstil ändern“. Zum Artikel (SZ Plus)

Weitere wichtige Themen