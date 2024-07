Was heute wichtig ist

Labour vor deutlichem Sieg bei Wahlen in Großbritannien. Bei den Unterhauswahlen, die an diesem Donnerstag stattfinden, droht Premierminister Rishi Sunak und seiner Konservativen Partei eine heftige Niederlage. Neuer Regierungschef dürfte Keir Starmer von der Labour-Partei werden. In den jüngsten Umfragen der BBC liegt Labour mit 40 Prozent in Führung, die Tories stehen bei 21 Prozent. Sunak warnt vor einer "Supermehrheit" der Opposition. Zum Artikel (SZ Plus)