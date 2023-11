EXKLUSIV: Vermögen in Deutschland sind weniger ungleich verteilt als bisher angenommen. In einer neuen Studie des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW) werden erstmals Rentenansprüche berücksichtigt. Dadurch ändert sich das Bild deutlich. Die ärmere Hälfte der Bevölkerung kommt nun auf einen Vermögensanteil von 9,2 Prozent, dieser wächst laut DIW "erheblich", auch der Anteil der Mittelschicht nimmt deutlich zu - von gut einem Drittel auf 41 Prozent. Dennoch ist die Ungleichverteilung weiter extrem. Zum Artikel (SZ Plus)

Bundestagsfraktion der Linken plant Auflösung. Nach dem Bruch mit Sahra Wagenknecht werden die Linken-Abgeordneten nur noch als sogenannte Gruppe im Parlament sitzen können. "Wir haben entschieden, dass wir in der nächsten Woche die Liquidation einleiten werden", sagt Noch-Fraktionschef Bartsch. Zum Artikel

Baerbock: Mehr als 200 Deutsche und Angehörige aus Gaza ausgereist. Die Menschen verlassen den Küstenstreifen nach Angaben der Außenministerin über den Grenzübergang Rafah. Israels Verteidigungsminister Galant zufolge sind israelische Soldaten ins Zentrum von Gaza-Stadt vorgedrungen. Zum Liveblog zum Krieg in Nahost

Italien will in Albanien zwei Aufnahmezentren für Migranten errichten. So sollen 40 000 Bootsflüchtlinge untergebracht werden. Damit will die italienische Regierungschefin Meloni die Migrationspolitik der EU umkrempeln und die irreguläre Migration über das Mittelmeer von Nordafrika nach Europa einschränken. Zum Artikel

Prozess gegen Gil Ofarim gestartet. Als der Sänger einem Leipziger Hotelangestellten Antisemitismus vorwarf, war das Entsetzen groß. Jetzt steht er selbst vor Gericht, wegen des Vorwurfs der Verleumdung. Der Hotelmanager sagt aus, er habe sich bedroht gefühlt. Zum Artikel (SZ Plus)

Champions League: Leipzig im Achtelfinale. Ein 2:1-Sieg in Belgrad bringt den Leipzigern die vorzeitige Qualifikation für die K.-o.-Runde. Auch Manchester City erreicht das Achtelfinale. Der englische Topklub schlägt Young Boys Bern 3:0. Schachtar Donezk überrascht derweil den großen Favoriten aus Barcelona und gewinnt 1:0. Zum Artikel

Weitere wichtige Themen