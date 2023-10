Israels Armee: Zivilisten sollen Norden des Gazastreifens verlassen. "Das Militär ruft alle Zivilisten von Gaza auf, ihre Häuser zu ihrer eigenen Sicherheit und zu ihrem Schutz nach Süden zu verlassen", teilt die Armee am Freitagmorgen mit. Offenbar steht die erwartete Bodenoffensive unmittelbar bevor. Die Bundeswehr hat präventive Maßnahmen in die Wege geleitet, um im Falle einer Lageverschärfung deutsche Staatsbürger aus Israel nach Deutschland bringen zu können. Zum Liveblog

Präsident Macron fürchtet, der Konflikt in Nahost könnte nach Frankreich überschwappen. Seit den Anschlägen der Hamas in Israel zählt das französische Innenministerium rund hundert antisemitische Vorfälle, unter anderem frische Tags an Mauern, Hakenkreuze und Verwünschungen gegen jüdische Menschen. 2022 waren insgesamt 400 solche Aktionen gemeldet worden. Zum Artikel

Arbeit, Abflug, Krieg. Gil ist Architekt in München und Reservist der israelischen Armee. Als er am Samstag von dem Überfall auf sein Land erfährt, ruft er sofort seine Einheit an und meldet sich freiwillig. Warum? Ein Treffen in der Münchner Idylle vor dem Abflug. Zum Artikel (SZ Plus)

Was heute wichtig ist

US-Repräsentantenhaus: Scalise verzichtet auf Speaker-Posten. Der Republikaner erringt auch nach stundenlangen Gesprächen seiner Partei hinter verschlossenen Türen nicht die erforderliche Mehrheit von 217 Stimmen, die für eine Wahl zum Vorsitzenden des Repräsentantenhauses erforderlich sind. Damit ist dieses seit dem Sturz des Speakers McCarthy vor neun Tagen führungslos und der amerikanische Kongress praktisch handlungsunfähig. Zum Artikel

Exklusiv. Zahl abgelehnter ausreisepflichtiger Asylsuchender sinkt. Friedrich Merz hat mit seinen Aussagen über 300 000 "abgelehnte Asylbewerber" eine heftige Debatte ausgelöst. Neuen Zahlen des Ausländerzentralregisters zufolge leben Stand August in Deutschland allerdings nur rund 155 000 ausreisepflichtige abgelehnte Asylsuchende, von denen die große Mehrheit über eine Duldung verfügt. Ende 2022 waren es noch 167 848. Linken-Politikerin Bünger kommt zu dem Schluss, dass in der Debatte über verschärfte Abschiebungsverfahren von "völlig falschen Zahlen ausgegangen" wird. Zum Artikel (SZ Plus)

Exklusiv. Ermittlungen gegen ehemalige Verantwortliche der Deutschen Parkinson-Vereinigung. Die Staatsanwaltschaft Düsseldorf hat Recherchen von WDR, NDR und SZ zufolge ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts auf Untreue eingeleitet. Die aktuelle Führung der Deutschen Parkinson-Vereinigung (DPV) erhebt schwere Vorwürfe gegen den ehemaligen Geschäftsführer und seine Assistentin. Er soll mehr als 1,5 Millionen Euro aus der Vereinskasse veruntreut haben, mehrere Zehntausend Euro sollen auch auf ein Konto seiner Assistentin geflossen sein. Zum Artikel (SZ Plus)

Exklusiv. Auskunftei Crif sammelt Millionen Vertragsdaten ohne Zustimmung. Crif ist nach der Schufa die zweitwichtigste Auskunftei in Deutschland. Nach Recherchen von NDR und Süddeutscher Zeitung hat sie aber nicht nur Negativdaten, sondern auch die Vertragsdaten von Millionen Mobilfunkkunden gespeichert - obwohl diese ihre Rechnungen immer bezahlt haben. Dieses Vorgehen ruft jetzt die Datenschützer auf den Plan. Das Bayerische Landesamts für Datenschutz eröffnet ein Verfahren gegen die Auskunftei. Zum Artikel (SZ Plus)

Australien diskutiert über künftige Mitsprache der Ureinwohner. Der 14. Oktober könnte einen Einschnitt bringen in der Geschichte des Landes: An dem Tag soll in einer Verfassungsänderung darüber abgestimmt werden, ob die Ureinwohnerinnen und Ureinwohner bei politischen Entscheidungen künftig mitreden dürfen. Nicht alle sind dafür - insbesondere die Mehrheit der konservativen Opposition. Zum Artikel (SZ Plus)

Weitere wichtige Themen: