Drei US-Soldaten bei Drohnenangriff in Jordanien getötet. Wie Präsident Biden mitteilt, gab es auf einem US-Stützpunkt nahe der syrischen Grenze eine Attacke von "radikalen, von Iran unterstützten militanten Gruppen", bei der die Amerikaner starben. Mehr als zwei Dutzend weitere sollen verletzt worden sein. Biden kündigt an, die Verantwortlichen zur Rechenschaft zu ziehen. Zum Artikel

AfD-Kandidat verpasst Sieg bei Landratswahl in Thüringen. CDU-Politiker Christian Herrgott setzt sich im Saale-Orla-Kreis gegen Uwe Thrum durch, der mit deutlichem Vorsprung in die Stichwahl gegangen war. Die Thüringer AfD wird vom Verfassungsschutz als gesichert rechtsextremistisch eingestuft und beobachtet. Zum Artikel

Israelische Minister fordern Wiederbesiedlung des Gazastreifens. In Jerusalem nehmen mehrere Regierungsmitglieder an der sogenannten "Konferenz des Sieges" teil, darunter auch der rechtsextreme Polizeiminister Ben-Gvir. Israels Oppositionsführer Lapid kritisiert das Treffen: "Die schädlichste Regierung in der Geschichte des Landes hat heute Abend einen neuen Tiefpunkt erreicht." Zum Liveblog zum Krieg in Nahost

Frankreich ist Handball-Europameister. Die Franzosen gewinnen das Finale gegen Dänemark 33:31 nach Verlängerung. Es ist ein hochklassiger und äußerst sehenswerter Schlagabtausch - den auch die knapp 20 000 Zuschauer in Köln zu würdigen wussten. Zum Artikel

Fußball-Bundesliga: Dortmund gewinnt gegen Bochum 3:1. Drei Tore von Nationalspieler Füllkrug bescheren der Borussia einen famosen Start ins neue Jahr und die Rückkehr in die Champions-League-Ränge. Mit dem lange Zeit wackeligen Sieg verbessert sich das Team von Trainer Terzic auf Rang vier und zieht an RB Leipzig vorbei, das noch vor dem Ende der Winterpause sechs Zähler vor dem BVB gelegen hatte. Zum Artikel

