Trump muss 83 Millionen Dollar wegen Verleumdung zahlen. Die Autorin Jean Carroll hatte den früheren US-Präsidenten wegen Diffamierung in Social-Media-Posts, Pressekonferenzen und Wahlkampfveranstaltungen verklagt und Schadenersatz verlangt. Trump ist wegen des Urteils erbost und teilt in den sozialen Medien weiter aus. Seine Anwälte legen Berufung ein. Zum Artikel (SZ Plus)

Trump macht bei Migrationspolitik Druck auf republikanische Senatoren. Eigentlich haben sich die Demokraten und Republikaner im Kongress auf einen Kompromiss geeinigt. Die Demokraten akzeptieren ein scharfes Gesetz, das die Südgrenze der USA sichern soll. Im Gegenzug stimmen die Republikaner weiteren Hilfen für die Ukraine zu. Doch nun will Trump das Abkommen verhindern, weil es seiner Ansicht nach allein Präsident Biden hilft. Zum Artikel (SZ Plus)

Wagenknecht-Bündnis hält Gründungsparteitag ab. In Berlin beginnt an diesem Samstag eine neue Etappe der deutschen Parteiengeschichte: Das "Bündnis Sahra Wagenknecht" formiert sich. Die neue Partei verändert nicht nur die Sitzordnung im Bundestag, sondern macht auch das Suchen nach Koalitionsmöglichkeiten schwieriger. Inhaltlich schwebt Wagenknecht mutmaßlich eine linksgerichtete Sozialpolitik in Verbindung mit einer national-konservativen Haltung in Migrationsfragen vor. Zum Artikel (SZ Plus)

In den kommenden Jahren drohen neue Löcher im Bundeshaushalt. Kommende Woche soll der Haushalt für dieses Jahr vom Bundestag verabschiedet werden - nach massiver Verzögerung infolge des Urteils aus Karlsruhe, das die Finanzplanung der Ampel auf den Kopf stellte. Doch schon jetzt wird um den Etat 2025 gestritten. Aus Regierungskreisen heißt es, es tue sich eine Lücke von mindestens zehn Milliarden Euro auf. Finanzminister Lindner will die Schuldenbremse aber unbedingt einhalten. Zum Artikel (SZ Plus)

Verfassungsjurist Möllers sieht hohe Hürden für ein Verbot der AfD. Die Debatte darüber, wie der AfD nicht nur politisch, sondern auch mit juristischen Mitteln beizukommen ist, hat wieder an Fahrt gewonnen. Da ein Verbot der Gesamtpartei schwer zu erreichen ist, wird auch diskutiert, nur einzelne AfD-Landesverbände oder nur die Jugendorganisation zu verbieten. Der an der Berliner Humboldt-Uni lehrende Staatsrechtler Christoph Möllers sieht diese Pläne jedoch kritisch. Zum Interview (SZ Plus)

Deutsche Handballer verpassen EM-Finale. Die Mannschaft von Bundestrainer Gislason führt im Halbfinale nach starker erster Hälfte, muss sich letztlich aber der enormen Qualität des Weltmeisters aus Dänemark mit 26:29 beugen. Am Sonntag spielt das deutsche Team gegen Schweden um Bronze und die direkte Qualifikation für die Olympischen Spiele. Dänemark trifft im Finale auf Frankreich. Zum Artikel (SZ Plus)

