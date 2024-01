Trump gewinnt Vorwahl der Republikaner in New Hampshire. Auch in dem kleinen Bundesstaat an der Ostküste sichert sich der ehemalige US-Präsident den ersten Platz. Trumps Vorsprung vor seiner Konkurrentin Haley ist allerdings kleiner als zuvor in den Umfragen prognostiziert. Haley sagt, ans Aufgeben denke sie noch nicht. Das Rennen sei noch lange nicht vorbei. Zum Artikel (SZ Plus)

Türkisches Parlament stimmt Nato-Beitritt Schwedens zu. 287 Abgeordnete votieren mit "Ja", 55 mit "Nein" und vier enthalten sich. Für die endgültige Aufnahme in das Verteidigungsbündnis braucht das skandinavische Land noch die Unterschrift des türkischen Präsidenten Erdoğan und die Zustimmung Ungarns. Zum Artikel

Sechs-Tage-Streik bei der Deutschen Bahn hat begonnen. Es ist der längste Warnstreik, den es im Bahnverkehr je gegeben hat: Bis kommenden Montag fahren kaum noch Züge. Daran kann wohl auch ein neues Angebot der GDL nichts ändern. Eine Übersicht, wo die Verbindungen in den Bundesländern stark eingeschränkt sind und wo vielleicht doch etwas fährt. Zum Artikel

Landtag von Baden-Württemberg: Sorge wegen möglicher Rückkehr von AfD-Abgeordnetem. Gegen Udo Stein wird unter anderem wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz ermittelt. Wenn der Landtag an diesem Mittwoch zum ersten Mal in diesem Jahr zusammenkommt, könnte der AfD-Politiker nach längerer Abwesenheit in den Plenarsaal zurückkehren und an der Debatte teilnehmen. Unter den Abgeordneten ist von einem "gewissen Unwohlsein" die Rede. Zum Artikel

Deutsche Handballer spielen um das EM-Halbfinale. Beim letzten Hauptrundenspiel an diesem Mittwoch gegen Kroatien hat das deutsche Team den Einzug in die nächste Runde in der eigenen Hand. Mit der gegen Ungarn gezeigten Variabilität im Rückraum und Köster, dem Spieler der Stunde, auf einem exponierten Level scheint im Turnier wieder alles möglich zu sein. Zum Artikel (SZ Plus)

Tuchel fordert mehr Leidenschaft und Risikofreude beim FC Bayern. An diesem Mittwochabend empfangen die Münchner Fußballer Union Berlin zum Nachholspiel. Danach wird die bereinigte Tabelle dokumentieren, ob Leverkusen im Titelkampf mit sieben, sechs oder vier Punkten vorn liegt. Nichts davon passt zum Selbstverständnis des Rekordmeisters. Zum Artikel (SZ Plus)

Weitere wichtige Themen