Was heute wichtig ist

Streik an Flughäfen hat begonnen. Die Gewerkschaft Verdi hat das Sicherheitspersonal aufgerufen, die Arbeit niederzulegen. Gestreikt wird am Airport Köln/Bonn sowie an den Flughäfen von Frankfurt, Hamburg, Bremen, Berlin, Leipzig, Düsseldorf, Hannover, Stuttgart, Erfurt und Dresden. Die Flughäfen München und Nürnberg sind nicht betroffen. Zum Artikel