Kiew: Keine ukrainischen Kriegsgefangenen an Bord des abgestürzten Flugzeugs. Russland wirft der Ukraine vor, im Januar eine Maschine mit Kriegsgefangenen abgeschossen zu haben. Der Chef des Sicherheitsrats in Kiew sagt nun, Russland habe sich diese Version ausgedacht. Nato-Generalsekretär Stoltenberg hält eine jahrzehntelange Konfrontation mit Moskau für möglich. Zum Liveblog

Letzte Frist für Lieferkettengesetz. Bis kommenden Mittwoch hat die Bundesregierung Zeit, um sich doch noch auf eine gemeinsame Linie zu einigen. Eigentlich ist das Vorhaben im Koalitionsvertrag vereinbart, die FDP befürchtet nun aber eine zu große bürokratische Belastung für Unternehmen. Ohne eine deutsche Zustimmung würde das EU-Gesetz aller Voraussicht nach durchfallen. Zum Artikel (SZ Plus)

EXKLUSIV: Engelhorn zufrieden über bisherigen Verteilprozess ihres Erbes. Die BASF-Erbin Marlene Engelhorn will ihr Erbe in Höhe von 25 Millionen Euro an die Allgemeinheit verteilen. "Es ist doch nicht gottgegeben, dass wenige viel bekommen und viele wenig", sagt sie der Süddeutschen Zeitung. Insgesamt hätten sich 1400 Menschen auf ihren Aufruf gemeldet - von diesen werden nun 50 ausgewählt, um einen Verteilungsplan zu erstellen. Zum Interview (SZ Plus)

Topspiel in der Bundesliga: Leverkusen trifft auf den FC Bayern. Der Tabellenerste empfängt an diesem Samstag den -zweiten, Anpfiff ist um 18.30 Uhr. Fraglich ist nach wie vor der Einsatz von Bayern-Torwart Neuer, der wegen Knieproblemen in dieser Woche bis Freitag nicht mit der Mannschaft trainiert hatte. "Er kriegt von uns Zeit am Samstag bis 17 Uhr", sagt Trainer Tuchel. Dann werde der Torhüter mitteilen, ob er fit sei. Ansonsten steht sein Ersatz Ulreich bereit. Zum Artikel

