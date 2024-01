Rackete wirbt für neues Wirtschaftssystem. Die Klima- und Flüchtlingsaktivistin will als Europapolitikerin für eine grundlegend andere Ökonomie eintreten: "Für mich ergibt sich aus der Wissenschaft ganz klar, dass wir in einem kapitalistischen System die ökologischen Probleme nicht lösen können." Unendliches Wirtschaftswachstum funktioniere nicht auf einem endlichen Planeten. Rackete tritt bei der Europawahl im Juni als parteilose Kandidatin für die Linke an. Zum Interview (SZ Plus)

UN-Menschenrechtskommissar: Anzeichen für schwere Verbrechen im Gaza-Krieg. Bei den Auseinandersetzungen in Israel und im Gazastreifen könnten auf beiden Seiten Kriegsverbrechen und womöglich auch Verbrechen gegen die Menschlichkeit verübt worden sein, sagt Volker Türk - auf beiden Seiten. Letztlich müssten das Gerichte entscheiden. Israel greift Ziele in Syrien und Libanon an. Zum Liveblog zum Krieg in Nahost

Mindestens 30 Tote nach Erdbeben geborgen. Medien berichten von weiteren Opfern in Japan, Ministerpräsident Kishida nennt die Suche nach Verschütteten einen "Kampf gegen die Zeit". Gut 90 Nachbeben sind bereits registriert worden. Die Tsunami-Warnung für die japanische Westküste ist aufgehoben. Zum Artikel

Nur "sehr geringe Zahl" der "Leopard"-Panzer noch im Kampfeinsatz. Schäden im Gefecht, Verschleiß beim Fahren und Schießen: Der Grünen-Politiker Schäfer fordert in einem Brief an die beteiligten Rüstungsfirmen, es brauche mehr Ersatzteile und einen besseren Reparaturbetrieb für die Kampfpanzer, die Deutschland an die Ukraine geliefert hat. Zum Liveblog zum Krieg in der Ukraine

Unternehmen wollen Mitarbeiter zurück ins Büro holen. Keine Fahrtzeit und zwischendurch schnell die Wäsche machen: Viele Menschen wollen sich ihr Leben ohne Home-Office gar nicht mehr vorstellen. Doch wenn es nach den Führungskräften in vielen Firmen geht, ist 2024 der Anfang vom Ende des Arbeitens zu Hause - sie setzen auf Zwang oder zumindest sanften Druck. Dass das Home-Office ausstirbt, sei aber nicht zu erwarten, sagt ein Forscher. Zum Artikel (SZ Plus)

Weitere wichtige Themen des Tages

Dürre: Viel zu wenig Regen im Nordosten Spaniens, Wasser wird auch in Barcelona knapp (SZ Plus)

Umwelt: Bayern steuert auf einen Wassernotstand zu

Bayern: Landtagsfraktionen starten mit Klausuren ins Jahr 2024