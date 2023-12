Künstliche Intelligenz soll stärker geregelt werden. Für den Einsatz von künstlicher Intelligenz (KI) sollen in der Europäischen Union künftig strengere Vorgaben gelten. Unterhändler von Europaparlament und EU-Staaten verständigen sich nach langen Verhandlungen auf entsprechende Regeln. So sollen etwa manche Programme zur Gesichtserkennung verboten werden. Nach Angaben des Parlaments handelt es sich um das weltweit erste KI-Gesetz. Zum Artikel

Scholz tritt vor den SPD-Parteitag. Haushaltsdebakel, Ringen um die richtige Migrationspolitik, Umfragetief: Bei ihrem Treffen in Berlin haben die Sozialdemokraten viel zu besprechen. An diesem Samstag wird vor allem die Rede des Kanzlers mit Spannung erwartet - von etwa 10 Uhr an hier im Livestream. Zum Artikel

FDP-Vize will auch Sozialetat kürzen. Der stellvertretende Parteichef Vogel bekräftigt Forderungen, in der Debatte über den Haushalt 2024 auch Sozialausgaben auf den Prüfstand zu stellen. Diese machten etwa 40 Prozent des Etats aus, "das Soziale kann man daher nicht ausnehmen". Man müsse dabei auch über die Rente reden. Generell brauche es eine umfassende Reform des Sozialstaats, sagt Vogel. Dieser sei "ein Dickicht, gerade im Bereich der familienbezogenen Leistungen". Zum Interview (SZ Plus)

Debatte über Ampelkoalition: Haushaltsstreit gibt FDP-Rebellen Auftrieb (SZ Plus)

Resolution für Waffenstillstand in Gaza scheitert. Im UN-Sicherheitsrat billigen 13 der 15 Mitglieder eine Entschließung für eine sofortige humanitäre Waffenruhe, die USA aber legen ein Veto ein. Die Vereinigten Arabischen Emirate hatten den Entwurf eingebracht. Der Chef des Welternährungsprogramms, Carl Skau, nennt die Versorgungslage im Gazastreifen "unhaltbar". Zum Liveblog zum Krieg in Nahost

Al-Sisi vor Wiederwahl. Von Sonntag bis Dienstag findet in Ägypten die Präsidentenwahl statt. Gewinnen wird sie aller Voraussicht nach der Amtsinhaber - trotz der dramatischen Wirtschaftslage im Land und der Verarmung vieler Menschen. Durch den Krieg im Gazastreifen hat al-Sisi deutlich an Beliebtheit gewonnen. Zum Artikel

Alles Wichtige zum Krieg in der Ukraine

Russland nimmt Sanitäter ins Visier. Immer wieder beschießt die russische Armee Rettungsfahrzeuge der ukrainischen Streitkräfte und greift mit Drohnen Feldlazarette und Militärhospitäler an. Das geschieht in voller Absicht. Solche Angriffe gelten als Kriegsverbrechen. Zum Artikel (SZ Plus)

Kuleba kritisiert IOC-Entscheidung zu russischen Athleten scharf. Nun könne Russland "Olympia als Waffe" benutzen, sagt der ukrainische Außenminister - die Athleten dürfen 2024 unter neutraler Flagge an den Spielen teilnehmen. Nach mehr als zwei Monaten Unterbrechung fliegen wieder russische Marschflugkörper auf Kiew. Die prowestliche Mehrheit im bulgarischen Parlament billigt die Lieferung von Panzerfahrzeugen und Flugabwehrwaffen. Zum Liveblog

Weitere wichtige Themen