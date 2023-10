Der Krieg in Nahost wühlt deutsche Klassenzimmer auf. Kultusministerien verschickten in den letzten Tagen Materialien zum Umgang mit dem Nahostkonflikt im Unterricht. Lehrer in Berlin und anderswo versuchen, gegen antisemitische Narrative und Gewaltverherrlichung anzugehen - und verzweifeln manchmal auch. Zum Artikel (SZ Plus)

Was heute wichtig ist

Bund und Länder suchen nach Lösungen in der Migrationspolitik. Olaf Scholz empfängt CDU-Chef Merz und zwei Ministerpräsidenten zum Spitzengespräch über eine Wende in der Migrationspolitik. Bund und Länder wollen bis Anfang November zu gemeinsamen Lösungen kommen, um den Zuzug Hunderttausender Flüchtlinge nach Deutschland in den Griff zu bekommen. Zum Artikel

Exklusiv. Altkanzler Schröder kritisiert SPD-Kurs. Der ehemalige Bundeskanzler mahnt seine Partei zum Umdenken, auch um den Höhenflug der AfD zu stoppen. Statt Rüstungsausgaben brauche es dringend mehr Investitionen in Infrastruktur, Bildung und Wohnungsbau. In der Asylpolitik fordert Schröder eine strikte Begrenzung der Zuwanderung. Zur Seite-3-Reportage (SZ Plus)

Demokratie: Polen hat die Wahl. Etwa 30 Millionen Menschen können am Sonntag an den Wahlen zu Sejm und Senat und an einem Referendum teilnehmen, das vier Fragen zur Migration und Staatsbetrieben enthält. Die regierende PiS-Partei führt die Umfragen an, allerdings mit deutlich weniger Zustimmung als noch 2019. Dicht dahinter liegt in Umfragen die Bürgerkoalition aus der Bürgerplattform PO und kleineren Listenpartnern. Zum Artikel

Fußball: Nationalmannschaft mit Hummels und Müller zum Testspiel in den USA. Diesen Samstag (Anpfiff 21 Uhr) gibt der neue Bundestrainer Julian Nagelsmann sein Debüt. Mit im Kader: Der gewissenhafte Mats Hummels und der selbstlose Thomas Müller, die quasi als "alte Hasen" mit viel Turniererfahrung und Kommunikationsgeschick die Mannschaft zusammenhalten sollen. Zum Artikel

USA: Rechtsaußen Jim Jordan als neuer Speaker nominiert. Der Abgeordnete aus Ohio ist schon der zweite Nominierte der Republikaner in dieser Woche - und einer der Favoriten von Trump. Unklar ist aber, ob Jordan eine Mehrheit der Abgeordneten auf sich vereinen kann. Zum Artikel

Weitere wichtige Themen: