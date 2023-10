Kandidat für Sprecher-Posten des US-Repräsentantenhauses gibt auf. Nachdem er bereits zwei Mal zu wenig Stimmen erhalten hatte, um Mehrheitsführer der Republikaner zu werden, fiel Jim Jordan nun erneut durch. Weil sich die Partei nicht auf einen Nachfolger für den gestürzten Kevin McCarthy einigen kann, ist der Kongress seit zwei Wochen nicht mehr beschlussfähig. Wie es weitergeht, ist völlig offen. Zum Artikel

Mutmaßliche Beeinflussung der Wahl: Weiterer ehemaliger Trump-Anwalt will gegen den Ex-Präsidenten aussagen

Wahlkampfendspurt in Argentinien. Am Sonntag wird in dem zweitgrößten Land Südamerikas ein neuer Präsident gewählt. Die Stimmung ist angespannt: In Argentinien herrschen 140 Prozent Inflation, vier von zehn Menschen sind arm. Favorit bei der Wahl ist Javier Milei, ein ultralibertärer Anarchokapitalist. Er hält Steuern für Diebstahl, will den Staat zerlegen und den US-Dollar einführen. Zum Artikel

Ein Todesopfer bei Sturm über Schleswig-Holstein. Auf Fehmarn erschlug ein umstürzender Baum einen Menschen. In Flensburg wurde noch am Abend der höchste Pegelstand seit mehr als 100 Jahren gemessen, in der Nacht ging das Wasser wieder zurück. Die Schäden sind groß. Zum Artikel

Fußball: Dortmund schlägt Bremen und setzt sich an die Tabellenspitze. Lange tut sich die Borussia schwer gegen Werder. Eine gute Idee von Emre Can und ein Lupfer von Julian Brandt bringen den Sieg. Bremen könnte in den Abstiegskampf geraten, Dortmund bleibt zumindest bis zum Samstag auf dem ersten Platz in der Tabelle. Zum Artikel

