Die Huthi-Rebellen in Jemen beschießen Israel mit Raketen. Militärisch hält sich die Bedrohung für Israel bisher in Grenzen. Die Angriffe sind aber ein Signal, dass die Huthis als Mitglied der "Achse des Widerstandes" eine weitere Front eröffnen können. Dazu gehören die von Iran unterstützten Terrorgruppen: die Hamas im Gazastreifen, die Hisbollah in Libanon, Gruppen in Syrien und im Irak - bis zu den Huthis in Jemen. Zum Artikel (SZ Plus)

Wie es mit Gaza nach dem Krieg weitergehen kann. Keine weitere Herrschaft der Hamas in Gaza, keine erneute Besetzung durch die Israelis: Die USA wollen die Zweistaatenlösung wiederbeleben, wohl in der vagen Hoffnung, dass jetzt alles nur besser werden kann. Zum Artikel (SZ Plus)

Was heute wichtig war

Gedenken an die Reichspogromnacht: "Es ist etwas aus den Fugen geraten" Bei der zentralen Feier zum Gedenken an die Reichspogromnacht 1938 ist auch die Gegenwart sehr präsent: "Wir wollen frei leben in Deutschland, in unserem Land", sagt Zentralratspräsident Josef Schuster. Zum Artikel (SZ Plus)

MEINUNG Niemand wird als Antisemit geboren (SZ Plus)

Bundesregierung einigt sich auf Senkung der Stromsteuer für die Industrie. Nach monatelangem Streit will die Ampel die Industrie entlasten. Geplant sind deutliche Steuererleichterungen für das produzierende Gewerbe und für Industriekonzerne, die besonders unter hohen Strompreisen leiden. Tausende Unternehmen sollen davon profitieren. Die FDP spricht von einem "großen Wurf". Zum Artikel (SZ Plus)

MEINUNG Wichtiger als Steuersenkungen wären tiefgreifende Reformen (SZ Plus)

Elf Prozent mehr Lohn sollen Bahnstreiks verhindern. Die Deutsche Bahn bietet überraschend schon zu Verhandlungsbeginn deutlich mehr Gehalt. Damit will sie massive Zugausfälle vermeiden, mit denen die Gewerkschaft der Lokführer (GDL) bereits gedroht hat. Ein erstes Ziel hat sie offenbar erreicht: Die Gespräche sollen fortgesetzt werden. Zum Artikel (SZ Plus)

MEINUNG Die Bahn verhandelt auf einmal seriös (SZ Plus)

Lateinamerikanische Söldner kämpfen für beide Seiten in der Ukraine. Kolumbianische Söldner schließen sich für ein paar Tausend Dollar den Truppen Kiews an. Russland versucht, junge Kubaner mit dem Versprechen auf Geld und ein besseres Leben für eine Verpflichtung in der russischen Armee zu gewinnen. Zum Artikel (SZ Plus)

Weitere wichtige Themen des Tages:

Luftfahrt Airbus will Produktion in drei Jahren verdoppeln