Viele Tote bei Angriff auf Flüchtlingslager Dschabalia. Die israelische Armee bestätigt, im Norden des Gazastreifens Luftschläge ausgeführt zu haben und gibt an, eine militärische Basis der Hamas, die in derselben Region wie das Flüchtlingscamp liegt, beschossen zu haben. Ziel sei ein hochrangiger Vertreter der Hamas gewesen. Er soll ein Drahtzieher der Attacken des 7. Oktober gewesen sein. Zum Artikel

Bidens Unterstützung für Israel beschert ihm Probleme. In den USA wird der Gegenwind für den Präsidenten größer, auch in der eigenen Partei. Biden versucht, die Lage zu beruhigen. Er ruft Israels Ministerpräsidenten Netanjahu dazu auf, unschuldige Bewohner von Gaza zu schützen. Zum Artikel (SZ Plus)

Was heute noch wichtig war

GDL-Chef droht mit Bahn-Streiks ab Mitte November. Bei der Deutschen Bahn beginnen in der kommenden Woche die nächsten Tarifverhandlungen - und sie könnten schnell eskalieren: Der Vorsitzende der Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer, Claus Weselsky, spricht im SZ-Interview über seine Forderungen und die Wahrscheinlichkeit von Streiks an Weihnachten. Zum Interview (SZ Plus)

Bundesregierung lockert Arbeitsverbot für Asylbewerber. Asylbewerber in Erstaufnahmeeinrichtungen sollen künftig spätestens nach sechs Monaten arbeiten dürfen. Bisher mussten die meisten neun Monate warten. Die Ampelkoalition will sie nun schneller in den Arbeitsmarkt integrieren, um Städte und Gemeinden bei den Sozialleistungen zu entlasten - aber auch als Antwort auf den Arbeitskräftemangel. Zum Artikel (SZ Plus)

Migration: Beim Bund-Länder-Gipfel droht ein neuer Finanzstreit. Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Schwesig (SPD) verlangt vom Bund, dass er sich stärker an den Kosten für Flüchtlinge beteiligt. Sie sagt: "Wir sollten dafür sorgen, dass keine Kommune sich entscheiden muss, nehme ich jetzt das Geld für die Flüchtlingsunterkunft oder für den Sportplatz oder die Kita." Zum Artikel (SZ Plus)

Krieg in der Ukraine: So viele Angriffe wie seit Januar nicht mehr. Insgesamt 118 Ortschaften habe die russische Armee in den vergangenen 24 Stunden beschossen, teilt der ukrainische Innenminister mit. Mindestens vier Menschen wurden getötet. Präsident Selenskij warnt vor überzogenen Erwartungen an die ukrainische Offensive. Zum Liveblog

Meloni fällt auf Fake-Anruf aus Russland herein. Statt mit dem Präsidenten der Afrikanischen Union sprach Italiens Ministerpräsidentin mit Komikern aus Putins Propaganda-Apparat. Nun spotten russische Medien über ihre Aussagen zu Krieg und Migration. Zum Artikel

Nach einem halben Jahr Deutschlandticket fällt die Bilanz gemischt aus. Nach Angaben des Verbands Deutscher Verkehrsunternehmen (VDV) nutzen inzwischen zehn Millionen Menschen das 49-Euro-Abo. Mehr als die Hälfte der Kunden hatte zuvor schon ein anderes, teureres Abo - sie sind also keine neuen Kunden des öffentlichen Nahverkehrs, sondern fahren jetzt nur billiger. Zum Artikel

Weitere wichtige Themen

Frist läuft ab: 1,7 Millionen afghanische Flüchtlinge müssen Pakistan verlassen