Was heute wichtig ist

Schweigegeldprozess: Gericht befindet Trump in allen Anklagepunkten für schuldig. Im Prozess um die Verschleierung von Schweigegeldzahlungen an eine Pornodarstellerin sprechen die Geschworenen den Republikaner 34 Mal schuldig. Das Strafmaß wird am 11. Juli verkündet. Es ist das erste Mal in der amerikanischen Geschichte, dass ein Ex-Präsident wegen einer Straftat verurteilt wird. Zum Artikel (SZ Plus)