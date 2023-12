AfD-Kandidat gewinnt Oberbürgermeisterwahl im sächsischen Pirna. Tim Lochner erhält im zweiten Wahlgang, in dem die relative Mehrheit genügt, knapp 39 Prozent der Stimmen. Erstmals erringt die AfD damit einen Oberbürgermeisterposten. Die CDU-Kandidatin und der Bewerber von den Freien Wählern landen weit abgeschlagen auf den Plätzen zwei und drei. Zum Artikel

Schweizer Parlament will Regeln für Waffenexporte lockern. Bisher lehnte das Parlament in Bern die Weitergabe von in der Schweiz hergestellten Rüstungsgütern an die Ukraine ab. Der Grund war - neben dem traditionellen Neutralitätsgebot - das strenge Kriegsmaterialgesetz. Doch an diesem Montag steht eine Abstimmung über eine Reform des Gesetzes an. Zum Artikel (SZ Plus)

Fußball-Bundesliga: Bayern schlägt Stuttgart. Mit der wohl experimentellsten Aufstellung der Saison tritt Bayern-Trainer Tuchel gezwungenermaßen gegen den VfB an. Im Zentrum muss der junge Aleksandar Pavlovic ran - und schreibt mit einer starken Leistung die Geschichte des Spiels, das am Ende 3:0 ausgeht. Kane (zwei) und Kim erzielen die Tore. Zum Artikel (SZ Plus)

Deutschlands Sportler des Jahres geehrt. Biathletin Denise Herrmann-Wick, Turner Lukas Dauser und das Basketball-Nationalteam werden in Baden-Baden ausgezeichnet. Herrmann-Wick wird für ihre WM-Leistung im heimischen Oberhof prämiert, Dauser für seinen Gold-Coup am Barren in Antwerpen. Dass die Basketballer nach dem erstmaligen WM-Titel vorn landen, galt als Formsache. Zum Artikel

Weitere wichtige Themen