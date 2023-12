Für die Sicherungsmission im Roten Meer braucht es noch ein Mandat. Die Bundesregierung prüft, welche Fregatten für einen Einsatz an der Küste Jemens verfügbar sind - und fordert Iran auf, seinen Einfluss auf die Huthi-Miliz geltend zu machen. Zum Artikel

Was heute noch wichtig ist

EXKLUSIV: RWE-Chef kritisiert Bayern. Behörden in Süddeutschland genehmigten Ökostrom-Projekte zu langsam, klagt der Vorstandschef von Deutschlands größtem Stromproduzenten, Markus Krebber. Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen und Schleswig-Holstein seien schneller. Wenn alle "so schnell genehmigen würden, wären wir auf einem guten Weg". Das größte Problem für den Süden seien aber die fehlenden Stromtrassen von Nord nach Süd. Zum Interview (SZ Plus)

Ukraine will im Ausland lebende Männer zum Wehrdienst heranziehen. Ukrainer im wehrfähigen Alter von 25 bis 60 Jahren in Deutschland und anderen Ländern sollen nach Angaben des Verteidigungsministers aufgefordert werden, sich in den Rekrutierungszentren der Streitkräfte zu melden. Das Militär bestätigt Geländegewinne der russischen Streitkräfte. Zum Liveblog zum Krieg in der Ukraine

Faeser fürchtet neue Krawalle an Silvester. Vor einem Jahr randalierten in Berlin vor allem junge Männer und griffen die Polizei an. Nun könne der Nahostkrieg neue Nahrung für Gewalt zum Jahreswechsel liefern, warnt die Bundesinnenministerin. Zum Artikel

Polens neue Regierung krempelt öffentlich-rechtliche Medien um. Für ihre Zwecke hatte die abgewählte PiS-Partei die öffentlich-rechtlichen Medien umgebaut. Jetzt entlässt die Tusk-Regierung die Chefs der Sender und einer Nachrichtenagentur. Zum Artikel (SZ Plus)

FC Bayern schließt das Jahr gegen Wolfsburg erfolgreich ab. Die Münchner schleppen sich mit letzter Kraft in die Winterpause: Der deutsche Meister gewinnt auch ohne acht kranke oder verletzte Profis mit 2:1 beim VfL Wolfsburg und bleibt dadurch in der Fußball-Bundesliga an Tabellenführer Bayer Leverkusen dran. Zum Artikel (SZ Plus)

Weitere wichtige Themen