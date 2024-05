Kommunalwahlen in Thüringen: Durchmarsch der AfD bleibt vorerst aus. Die AfD konnte am Sonntag keines der 13 Landratsämter übernehmen, die zur Wahl gestanden hatten. Und auch keinen Posten als Oberbürgermeister in einer der größeren Städte Thüringens. Doch in vielen Fällen wird die Entscheidung erst bei den Stichwahlen in zwei Wochen fallen. Zum Artikel (SZ Plus)

Dutzende Opfer bei israelischem Luftangriff auf Flüchtlingslager in Rafah. Nach Angaben des Palästinensischen Roten Halbmonds sind Zelte geflüchteter Zivilisten getroffen worden. Es gibt viele Tote und Verletzte. Der frühere deutsche Außenminister Fischer spricht sich gegen eine Vollstreckung des beantragten Haftbefehls gegen Israels Ministerpräsidenten Netanjahu in Deutschland aus. Zum Liveblog zum Krieg in Nahost

Staatsbankett für Macron im Schloss Bellevue. Frankreichs Präsident besucht Deutschland und zu seinen Ehren gibt es ein Staatsbankett bei Bundespräsident Steinmeier. Kanzler Scholz und Vorgängerin Merkel gehören zu den Gästen. Künstler sind ebenfalls vertreten, unter anderem Dirigent Barenboim und Regisseur Schlöndorff. Zum Artikel (SZ Plus)

Litauen: Amtsinhaber Nauseda gewinnt Präsidentenwahl. In der Stichwahl setzt sich der 60-jährige Ökonom klar gegen seine Herausforderin, Ministerpräsidentin Simonyte, durch. Nauseda steht seit 2019 an der Spitze des Baltenstaates, der an die russische Ostsee-Exklave Kaliningrad sowie Russlands engen Verbündeten Belarus grenzt. Zum Artikel

Katholiken treffen sich zum deutschen Kirchentag in Erfurt. Von Mittwoch an kommen voraussichtlich etwa 20 000 Menschen in die thüringische Landeshauptstadt. Die Wahl des Austragungsortes ist besonders: Gerade mal acht Prozent der Thüringer sind katholisch - und manche von ihnen nehmen eine "zunehmende Kirchenfeindlichkeit" wahr, auch durch die AfD und rechtsradikale Kräfte. Zum Artikel

Südafrika: Dem ANC droht eine historische Niederlage. Die Partei Nelson Mandelas hat die Apartheid beendet und Südafrika die Demokratie gebracht. 30 Jahre später ist die Ungleichheit allerdings so groß wie nirgendwo sonst auf der Welt. In dieser Woche wählt das Land ein neues Parlament - und die Regierungspartei könnte erstmals seit 1994 ihre Mehrheit verlieren. Zum Artikel (SZ Plus)

Leclerc gewinnt erstmals in Monaco. Das Formel-1-Rennen in dem kleinen Fürstentum beginnt mit einem spektakulären Unfall, dann holt der Monegasse erstmals den Heim-Grand-Prix für sich. Verstappen, der Führende in der Gesamtwertung, wird in Monaco nur Sechster. Zum Artikel

Alles Wichtige zum Krieg in der Ukraine

Ukraine kämpft gegen Verminung. Seit dem russischen Überfall ist bis zu einem Drittel des Landes mit Minen verseucht - nirgends auf der Welt liegen wohl so viele im Boden wie hier. Tausende Entschärfer sind unterwegs, und die Hilfsorganisation Handicap International organisiert Kurse für Kinder, um sie vor der Gefahr zu warnen. Zum Artikel (SZ Plus)

Auf der Suche nach Putins Vermögen. Das Schweizer Obergericht prüft an diesem Montag ein Urteil gegen vier Banker. Sie sollen beim Geld eines Freundes des russischen Präsidenten nicht genau genug hingeschaut haben. Dahinter steht die größere Frage: Wie lange kann das Schweizer Bankenwesen das Geld russischer Oligarchen schützen? Zum Artikel

Zugvögel umfliegen die Kampfgebiete. Flamingos finden neue Brutreviere, Adler verschieben ihre Zugroute auf dem Weg vom Süden in den Norden, auch wenn das für sie anstrengender ist: Der Krieg in der Ukraine hat auch für die Tierwelt gravierende Folgen, wie Forscher herausgefunden haben. Zum Artikel (SZ Plus)

Weitere wichtige Themen