Israel: Geiselfreilassung verzögert sich. Die von der Hamas verschleppten Geiseln sollen nach israelischen Angaben erst am Freitag freigelassen werden, ursprünglich war von Donnerstag die Rede gewesen. Die israelische Luftwaffe greift Ziele der Hisbollah-Miliz in Libanon an. Zum Liveblog zum Krieg in Nahost

Ex-Radprofi Jan Ullrich gesteht Doping. Der frühere Radstar gibt erstmals explizit zu, während seiner Karriere Dopingmittel genommen zu haben. "Ja, ich habe gedopt", sagte der 49-Jährige bei der Vorstellung der Amazon-Dokumentation "Jan Ullrich - Der Gejagte" in München. Ob die neuen Aussagen Folgen haben für Ullrichs frühere Siege, allen voran bei der Tour de France 1997, ist unklar. Zum Artikel

SPD-Fraktion fordert von Scholz Aussetzung der Schuldenbremse. Der stellvertretende Fraktionschef Achim Post und viele weitere Abgeordnete wollen, dass die Schuldenbremse für die Jahre 2023 und 2024 ausgesetzt wird. Der Kanzler müsse darüber vor allem mit der FDP und ihrem Finanzminister Lindner verhandeln. Scholz sagt, es sei wichtig, sich die nötige Zeit zu nehmen und genau zu prüfen. Zum Artikel

Parteitag der Grünen beginnt. Auf der Agenda in Karlsruhe stehen unter anderem die Europastrategie und die Wahl der Parteichefs. Zum Thema Migration wird eine harte Debatte erwartet. Insgesamt ist die Stimmung aufgrund der Wahlniederlagen in Hessen und Berlin sowie der ernüchternden Umfragewerte angespannt. Zum Artikel (SZ Plus)

Angestellte in Krankenhäusern streiken für höhere Gehälter. An diesem Donnerstag und Freitag legen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Unikliniken und Landeskrankenhäusern die Arbeit nieder. Die Krankenhäuser der Länder werden allerdings nicht komplett geschlossen. "Eine Notversorgung wird immer gewährleistet sein", sagt Verdi-Chef Werneke. Zum Artikel

